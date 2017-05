Tàu đổ thải làm nước biển gần bờ Thanh Hóa có màu đen

TTO - Kết quả phân tích mẫu nước biển khu vực có tàu đổ bùn thải xuống biển vùng giáp ranh hai tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa cho thấy thông số chất thải rắn lơ lửng (TSS) vượt 2,78 lần.

Tàu đổ thải xuống vùng biển giáp ranh giữa hai tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa - Ảnh: T.Thắng

Ngày 12-5, ông Nguyễn Ngọc Võ, phó giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Nghệ An về kết quả kiểm tra tàu đổ bùn thải tại vùng biển giáp ranh giữa hai tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa.

Theo đó, từ đầu tháng 5-2017, một số tàu hút bùn đất từ Cảng biển Nghi Sơn (Thanh Hóa) đã đổ thải tại vùng biển gần bờ của tỉnh Thanh Hóa giáp ranh giữa hai tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa. Mỗi ngày có từ 7 đến 10 lượt tàu với dung tích mỗi lần đổ thải khoảng 200-300m³.

Với tần suất và vị trí đổ thải trên làm vùng biển gần bờ thị xã Hoàng Mai có màu sắc khác lạ: gần bờ nước có màu đen, cách bờ 30-45m có màu đục, phía ngoài có màu xám.

Kết quả phân tích môi trường mẫu nước biển tại bãi biển Quỳnh Phương vào ngày 24-4 (trước khi có tàu đổ thải) thì 13/13 thông số đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước biển ven bờ đối với vùng bãi tắm, thể thao dưới nước.

Chất thải dạt vào bãi biển các xóm xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An - Ảnh: Anh Thư

Tuy nhiên, kết quả phân tích môi trường ngày 2-5 (sau khi có tàu đổ thải) tại khu vực biển Quỳnh Phương có thông số chất thải rắn lơ lửng (TSS) vượt 2,78 lần.

“Việc đổ thải đã có những tác động nhất định đến hệ sinh thái biển, ảnh hưởng xấu đến nguồn lợi nuôi trồng thủy sản, hoạt động du lịch cũng như đời sống sản xuất, tâm lý của người dân địa phương”, báo cáo nêu rõ.

Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Nghệ An đề nghị UBND tỉnh Nghệ An có văn bản gửi UBND tỉnh Thanh Hóa để yêu cầu đơn vị xả thải dừng ngay việc đổ thải tại vùng biển giáp ranh giữa hai tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An; giao chính quyền địa phương, lực lượng bộ đội biên phòng tuần tra, giám sát, xử lý vi phạm với tàu đổ bùn thải khu vực không được cấp phép.

Theo UBND thị xã Hoàng Mai, những ngày gần đây, chất thải màu đen từ ngoài khơi liên tục dạt vào bãi biển các xóm Tân Minh, Đồng Minh và Đồng Thanh thuộc xã Quỳnh Lập. Chất thải gồm những hạt to như vỏ trấu hoặc hạt ngô, dạng xỉ đen khiến người dân lo lắng.

Liên quan đến vụ việc, ngày 11-5, Công ty gang thép Nghi Sơn đã ngừng thi công hạng mục nạo vét luồng vào cảng và đổ vật liệu xuống bến container sau khi UBND thị xã Hoàng Mai có văn bản gửi các cơ quan chức năng 2 tỉnh, đề nghị làm rõ thông tin tàu xả thải bùn làm nước biển đổi màu.

DOÃN HÒA