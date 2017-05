Xe tải gây tai nạn ở Gia Lai chưa được cấp phép

Chị Quách Thị Phú chăm sóc cho chồng là tài xế Võ Văn Quý đang hôn mê tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai - Ảnh: THÁI THỊNH

Tài xế xe tải từng bị lập biên bản

Theo thượng tá Trương Đức Đương - phó trưởng Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai, trước khi điều khiển xe gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng, ngày 3-5 tài xế Võ Văn Quý (27 tuổi) đã bị trạm CSGT 219 thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ giấy đăng ký chiếc xe tải này.

Liên quan đến chiếc xe tải gây tai nạn, ông Nguyễn Quả - chánh thanh tra Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định - cho biết xe này do ông Trần Kim Chung (45 tuổi, xã Nhơn An, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) làm chủ, chưa được Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định cấp phép kinh doanh vận tải và phù hiệu hoạt động theo quy định.

Trao đổi với Tuổi Trẻ chiều 8-5, ông Chung cho biết mới thuê anh Quý lái xe này gần hai tháng. “Tôi cũng đăng ký xe vào một doanh nghiệp để xin được cấp phép kinh doanh vận tải, nhưng chưa xong thì xảy ra vụ tai nạn này” - ông Chung nói.

Xin lỗi gia đình các nạn nhân

Chăm sóc chồng bên giường cấp cứu, chị Quách Thị Phú nước mắt ngắn dài gửi lời xin lỗi thay anh Quý đến gia đình các nạn nhân tử vong và người bị thương trong vụ tai nạn thảm khốc này.

Chị Phú cho biết năm trước anh Quý làm thuê ở TP.HCM, gần đây anh mới về quê lái xe thuê cho ông Chung. Chị Phú nói anh Quý chưa từng có biểu hiện gì của người sử dụng ma túy.

Chiều 8-5, có mặt tại nhà cha mẹ anh Quý ở thôn Phú Kim (xã Cát Trinh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định), nơi vợ chồng anh và hai đứa con 3 tuổi và 5 tuổi ở cùng, ông Trần Đình Trợ - trưởng ban công tác mặt trận thôn Phú Kim - cho biết anh Quý hiền lành, chưa để lại điều tiếng gì ở địa phương.

Bà Nguyễn Thị Phúc (59 tuổi, mẹ anh Quý) khóc và nói: “Tôi vẫn không thể hiểu vì sao thằng Quý lại chạy xe ẩu, gây họa lớn vì nó là đứa hiền lành, yêu thương vợ con”.

Bà Phúc cho biết đêm trước khi xảy ra tai nạn, Quý điện thoại về cho anh trai báo ở lại sửa xe, không về nhà mà đi chở hàng luôn.

Tuy nhiên, chủ xe Trần Kim Chung khẳng định không có việc xe của ông bị hư hỏng phải sửa chữa.

Cố gắng cứu sống tài xế xe tải

Ngày 8-5, bác sĩ Đinh Thị Thu Hường - phó trưởng khoa hồi sức tích cực, chống độc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai - cho biết anh Quý bị thương rất nặng, nguy cơ tử vong cao.

Ông Mai Xuân Hải - giám đốc Sở Y tế Gia Lai - cho biết đến chiều 8-5, toàn bộ thi thể 13 nạn nhân tử vong đã được nhận dạng và bàn giao để thân nhân đưa về lo hậu sự.

Trong ngày có 5/32 người bị thương đã được xuất viện. Những người bị thương còn lại đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai đều bị đa chấn thương ở lồng ngực, cột sống, phổi... nhưng ngoại trừ tài xế Quý, không có ai nguy kịch.

Ông Nguyễn Hữu Quế - giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai - cho biết ngày 8-5, Ban an toàn giao thông tỉnh Gia Lai, Sở Giao thông vận tải tỉnh đã cử cán bộ, đoàn viên tới tiếp cơm, chăm sóc hỗ trợ những người bị nạn còn nằm điều trị tại bệnh viện.

“Chúng tôi trao đổi với phía bệnh viện và gia đình, hết sức cố gắng để cứu sống tài xế xe tải” - ông Quế nói.

D.THANH - T.B.DŨNG - T.THỊNH - TR.AN