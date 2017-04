Thiêng liêng lễ thượng cờ mừng ngày thống nhất đất nước

Lá cờ được kéo lên kỳ đài tại bờ bắc sông Bến Hải trong tiếng nhạc trầm hùng của bản Quốc ca sáng 30-4 - Ảnh: QUỐC NAM

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã ôn lại lịch sử hào hùng của quân và dân Quảng Trị trong những năm dòng sông Bến Hải bị chia cắt làm hai miền.

Sau khi hiệp định Geneve được ký vào tháng 7-1954, sông Bến Hải trở thành giới tuyến tạm thời chia cắt đất nước thành 2 miền suốt 21 năm ròng rã.

Từ đó, cột cờ giới tuyến tại bờ bắc sông Bến Hải ra đời mang ý nghĩa để người dân bên phía bờ nam hàng ngày được nhìn thấy lá cờ tổ quốc tung bay.

Vì vậy, vào mỗi dịp kỷ niệm ngày đất nước thống nhất, tỉnh Quảng Trị lại long trọng tổ chức lễ thượng cờ ở bên dòng sông Bến Hải.

Đặc biệt, lá cờ được kéo lên kỳ đài mỗi dịp lễ có diện tích đến 108 mét vuông. Lá cờ này cũng là một chứng nhân lịch sử khi trong 21 năm đằng đẵng bị đối phương liên tục phá hoại.

Nhưng lá cờ bị đánh phá xong lại được quân và dân Vĩnh Linh vá lại và càng làm to hơn để khẳng định niềm tin sắc son về ngày thống nhất đất nước.

Lá cờ được kéo lên kỳ đài cũng là lúc hàng ngàn người dân cùng nhau cất lên giai điệu trầm hùng của bài hát quốc ca khiến không khí càng thêm thiêng liêng và trang trọng.

"Ở đây, ngay lúc này chúng ta được sống lại với không gian lịch sử, ôn lại ký ức của một thời hào hùng, vẻ vang nhưng cũng thấm đẫm máu xương và nước mắt. Chúng ta về đây để tôn vinh những chiến công bất tử, tri ân sâu sắc đối với sự hi sinh to lớn của thế hệ cha anh đã bảo vệ nền độc lập, tự do của Tổ quốc", ông Nguyễn Văn Hùng, Bí thư tỉnh ủy Quảng Trị phát biểu tại buổi lễ.

QUỐC NAM