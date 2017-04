Cử tri Long An lo lắng việc xây nhà máy nhiệt điện

Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri đến từ Long An bày tỏ ý kiến mong mỏi Quốc hội tiếp tục xem xét về vấn đề ô nhiễm môi trường.

Đặc biệt, một số cử tri đề nghị Chính phủ cần cân nhắc trước dự án xây dựng Trung tâm nhiệt điện Long An, đang được đề xuất thực hiện tại xã Phước Vĩnh Đông, huyện Cần Giuộc, Long An.

Trao đổi với cử tri về vấn đề này, ông Lê Tấn Dũng - phó chủ tịch UBND tỉnh Long An thông tin thêm thời gian qua, có nhà đầu tư đến Long An đề nghị được xây dựng nhà máy nhiệt điện than tại Long An.

“Nhà đầu tư có quyền đề nghị, tỉnh đã thực hiện đúng tất cả các quy trình, thủ tục để trình lên các bộ, ngành các cấp xem xét, cộng với việc tiếp thu các ý kiến chuyên gia, nhà khoa học và thấy vị trí của dự án cũng chưa ổn nên chỉ ghi nhận ý kiến của nhà đầu tư chứ chưa cấp giấy chứng nhận đầu tư.

Đồng thời, tỉnh cũng đưa ra chủ trương rõ ràng là sẽ chỉ cho phép nhà đầu tư nào đảm bảo đủ công nghệ nhiệt điện hiện đại, cao cấp nhất thì mới có thể xem xét đầu tư. Trường hợp khi đồng ý chấp nhận đầu tư, tỉnh Long An cũng sẽ xem xét nghiên cứu kỹ vị trí dự án để đảm bảo an toàn nhất đến môi trường chung”.

Nói thêm về vấn đề này, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cũng nhấn mạnh hiện nay, nhu cầu điện ở nước ta vẫn còn rất cần thiết trong buối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Trong khi thủy điện thì gần như không còn để khai thác và phát triển thêm, điện hạt nhân, điện gió, điện mặt trời... thì cần mức đầu tư rất lớn. Nên nhiệt điện vẫn là phương án trong việc tính toán về sản xuất điện.

“Tuy nhiên, làm nhiệt điện phải đảm bảo an toàn tuyệt đối về môi trường. Việc chấp nhận đầu tư cũng có tiêu chí rõ ràng, phải xử lý được tất cả các quy chuẩn về môi trường. Nếu không thì tuyệt đối không chấp nhận. Bà con yên tâm là chúng ta không bao giờ đánh đổi môi trường để lấy sự đầu tư”, Phó Thủ tướng nói.

SƠN LÂM