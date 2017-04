Mẹ ôm con trai bại não gieo mình xuống sông Hậu

TTO - Sau khi giao lại hết tài sản và đợi chồng ngủ say, chị L. đã ôm con trai 12 tuổi bị bại não nhảy xuống sông Hậu giữa đêm khuya trước sự ngỡ ngàng của người lái đò ngang.

Ngôi nhà vợ chồng chị L. mới cất nhưng giờ tan tát đìu hiu - Ảnh: Bửu Đấu

Chiều 26-4, Thượng tá Nguyễn Văn Bằng - Phó trưởng Công an huyện Chợ Mới, An Giang cho biết các đơn vị nghiệp vụ Công an huyện và xã Nhơn Mỹ vẫn đang tìm kiếm thi thể hai mẹ con chị T.T.L. (35 tuổi) và con trai N.P.N. (12 tuổi), cùng ở ấp Mỹ Thạnh.

Theo người dân tại khu vực, khoảng 0h45 phút cùng ngày, chị L. đi cùng con trai đón đò Sơn Đốt (từ xã Nhơn Mỹ đi Châu Thành).

Khi đò vừa rời bờ không lâu, người lái đò vừa thu tiền của khoảng 20 người đi trên chuyến đò ngang đó, quay lại thì thấy chị L. đã ôm đứa con trai nhảy xuống sông.

“Sông Hậu nước lớn chảy liên tục nên đến giờ này lực lượng chức năng vẫn chưa tìm được hai nạn nhân” - Thượng tá Bằng nói.

Còn theo anh D. (chồng chị L.), trước khi xảy ra vụ việc chị L. đã đưa hết tiền lại cho anh và liên tục nói anh vào ngủ sớm để sáng còn đi bán quần áo. Thừa lúc anh D. ngủ say, chị L. đã cùng con trai rời khỏi nhà xuống bến đò (cách nhà khoảng 400m).

Theo anh D., con trai của anh và chị L. bị bại não từ khi mới chào đời. Mỗi lần cháu N. cơn bệnh là bị giật cả tuần mới hết.

“Có lẽ vì thế mà vợ tôi cùng quẫn. Trước lúc ra đi vợ tôi có nói cất nhà xong sẽ để lại cho tôi và con gái, còn hai mẹ con sẽ ra đi vĩnh viễn. Ai ngờ vợ tôi lại làm thiệt...” - anh D. nói.

BỬU ĐẤU