Xử lý ngay “dốc tử thần” cầu Phú Mỹ

Một xe container đổ dốc cầu Phú Mỹ hướng từ Q.7 qua Q.2 (TP.HCM) húc vào đuôi xe tải đang chạy phía trước gây tai nạn liên hoàn đang được kéo ra khỏi hiện trường - Ảnh: P.K.

Trước ngày 20-2, Sở Giao thông vận tải TP sẽ cho điều chỉnh tốc độ xe tải, xe container lưu thông qua cầu Phú Mỹ là 40 km/h, thay vì hiện nay cho xe lưu thông với tốc độ 60 km/h Ông Trần Quang Lâm (phó giám đốc Sở Giao thông vận tải TP)

Theo ông Dương Hoàng Hiệp - phó trạm thu phí cầu Phú Mỹ, đã có nhiều cuộc họp của các cơ quan chức năng bàn về biện pháp bảo đảm an toàn giao thông sau nhiều vụ tai nạn đã xảy ra ở dốc cầu Phú Mỹ.

Tốc độ cao và góc cua chết người

Ông Dương Hoàng Hiệp khẳng định độ tĩnh không cầu Phú Mỹ cao 45m (so với mặt nước sông Sài Gòn) với độ dốc 4,5% là nằm trong tiêu chuẩn giao thông.

Vì vậy, đây không phải là nguyên nhân chính dẫn đến nhiều vụ tai nạn ở dốc cầu như một số ý kiến bàn luận.

Ông Hiệp cũng không đồng tình với ý kiến cho rằng do kẹt xe từ trạm thu phí nối dài đến chân cầu Phú Mỹ khiến ôtô từ trên cầu không kịp thắng đâm vào những xe bị kẹt ở dốc cầu.

Theo ông Hiệp, kẹt xe xuất phát từ lượng xe quá đông qua giao lộ nút giao thông Mỹ Thủy (giao lộ Đồng Văn Cống - Nguyễn Thị Định và đường vành đai phía đông) đã nối dài tới cầu Phú Mỹ.

Phân tích nguyên nhân dẫn đến nhiều vụ tai nạn giao thông chết người ở dốc cầu Phú Mỹ, ông Hiệp cho biết các vụ tai nạn chủ yếu xảy ra nhiều vào mùa mưa làm đường dốc cầu trơn trượt và phần lớn xe gây tai nạn là xe tải và container.

Chạy xe với tốc độ 60 km/h, các lái xe tải, container chở hàng nặng đã không kịp xử lý thắng khi trên cầu lao xuống dốc với tốc độ nhanh.

Bên cạnh đó, từ trên cầu Phú Mỹ xuống dốc cầu ở phía Q.2, người lái ôtô phải bẻ tay lái cua vào bên đường (do mặt đường phía trước cầu rộng 30m là đất trống dành để mở rộng đường sau này) nên các lái xe khó xử lý giảm tốc độ, vì vậy đã xảy ra nhiều vụ tai nạn ở dốc cầu này.

Cũng phân tích về nguyên nhân gây tai nạn tại dốc cầu Phú Mỹ, trong một cuộc họp bàn giải quyết tai nạn giao thông ở cầu này, đại diện Phòng cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt (Công an TP.HCM) cho rằng nguyên nhân gây tai nạn là do độ cong dưới dốc chân cầu Phú Mỹ phía Q.2 và do xe lưu thông trên cầu Phú Mỹ không giữ khoảng cách an toàn.

Lãnh đạo Khu quản lý giao thông đô thị số 2 TP.HCM (đơn vị quản lý địa bàn Q.2) bổ sung thêm nguyên nhân tai nạn từ dốc cầu Phú Mỹ chưa êm thuận, vì vậy cần phải thực hiện giải pháp thảm nhựa mặt đường ở dốc cầu này.

Lắp camera, tăng cường xử phạt

Theo Khu quản lý giao thông đô thị số 2, từ giữa tháng 1-2017, Sở Giao thông vận tải đã giao cho Công ty cổ phần đầu tư xây dựng cầu Phú Mỹ thực hiện ngay một số giải pháp nhằm đảm bảo an toàn giao thông qua cầu Phú Mỹ.

Về việc thực hiện các giải pháp này, ông Nguyễn Thành Thái - tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư xây dựng cầu Phú Mỹ - cho biết đơn vị đã lắp đặt xong các biển báo ôtô lưu thông với tốc độ chậm, biển báo giữ khoảng cách giữa các xe bảo đảm an toàn, khu vực có camera giám sát tốc độ...

Theo ông Thái, trong ngày 10-2, đơn vị sẽ trình Sở Giao thông vận tải TP về dự án đầu tư khoảng 14 tỉ đồng lắp đặt hệ thống camera giám sát giao thông và camera giám sát tốc độ tại cầu Phú Mỹ...

Trao đổi về các biện pháp xử lý “dốc tử thần” ở cầu Phú Mỹ, ông Trần Quang Lâm - phó giám đốc Sở Giao thông vận tải TP - cho biết đã giao cho Khu quản lý giao thông đô thị số 2 thực hiện ngay công tác nối vuốt đường nhựa đoạn đầu cầu Phú Mỹ để xe lưu thông êm thuận.

Theo ông Lâm, UBND TP đã đồng ý về việc đầu tư lắp đặt camera giám sát giao thông và giám sát tốc độ xe lưu thông qua cầu Phú Mỹ nên trong tháng 3-2017 sẽ thực hiện ngay công việc này. Theo đó, các cơ quan chức năng sẽ kiểm tra, xử phạt xe vi phạm tốc độ.

Về đề xuất mở rộng mặt đường phía dưới chân cầu Phú Mỹ (ở phần đất chờ sẵn để mở rộng đường sau này) để giảm bớt độ cong ở đầu cầu nhằm kéo giảm tai nạn giao thông tại đây, ông Lâm cho biết sở sẽ giao Khu quản lý giao thông đô thị số 2 và Công ty cổ phần đầu tư xây dựng cầu Phú Mỹ nghiên cứu đề xuất cải tạo đường đầu cầu để tạo thuận lợi cho xe lưu thông.

Đề xuất từ bạn đọc Trong hơn 80 ý kiến phản hồi của bạn đọc đã có một số đề xuất giải pháp giảm tai nạn ở dốc cầu Phú Mỹ: * Bài viết của tác giả Trần Kiêm Hạ rất hay, ý thức một số lái xe container còn kém và tốc độ đổ dốc cầu hiện nay chưa hợp lý. Đề nghị lắp đặt camera đo tốc độ khi xe xuống dốc từ Q.7 về Q.2 là đủ, vẫn giữ tốc độ 60 km/h khi lên dốc từ Q.2 sang Q.7, như vậy hi vọng sẽ giảm tai nạn tại cầu Phú Mỹ. Trần Nguyên Hưng (eurochemvietnam@...) * Nên đặt một loạt camera quan sát trên cầu, dùng phần mềm xử lý xe vi phạm tốc độ, lấn tuyến trên cầu. Rồi đặt trạm xử phạt ở hai đầu cầu (cũng phải xa xa chân cầu). Xe nào vi phạm tốc độ, lấn tuyến trên cầu khi vừa xuống cầu là xử liền. Làm mạnh tay thì đố tài xế nào dám cho xe chạy ẩu trên cầu. Nguyên (vnvunguyen@...) * Nên phân làn, xe tải nặng trên 5T đi một làn, xe nhỏ hơn đi ở một làn, kết hợp hạn chế tốc độ phù hợp sẽ hạn chế tai nạn giao thông trên cầu này. Nếu xe tải nặng có bị mất phanh, tuột dốc... khi đi trên cùng một làn cũng không nghiền nát các xe nhỏ. P.V.Thắng (thangpv2003@...) * Giảm tốc độ, đó là ý hay nhưng có giảm tai nạn và kẹt xe hay không? Hành lang an toàn ở giữa tuyến đường còn rộng, sao không mở rộng đường để giảm kẹt xe, tai nạn cũng theo đó sẽ giảm theo? Thien Tam (tam44489@...)

NGỌC ẨN