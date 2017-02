Sập bồn cầu trường mầm non, bé trai lọt hố 5 mét

Công trình vệ sinh của trường mầm non Krông Ana nơi bé An bị tai nạn - Ảnh: THÁI THỊNH

Chiều 7-2, bà Lê Thị Hường, hiệu trưởng trường mầm non Krông Ana (thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk) cho biết sáng cùng ngày, nhà trường cùng đại diện phòng GD-ĐT huyện đã đến bệnh viện thăm hỏi, động viên học sinh bị chấn thương nặng sau tai nạn sập nền công trình vệ sinh nhà trường vào trưa 6-2.

Theo đó, vào khoảng 11g trưa 6-2, sau khi ăn trưa trong khu bán trú, bé Nguyễn Văn An (5 tuổi) đi vệ sinh tại trường. Trong lúc đang vệ sinh, bất ngờ nền nhà và bồn cầu sụt lún và sập xuống kéo bé An rơi xuống hố sâu.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, một cô giáo đã phát hiện và thông báo cho người nhà cùng công an tới ứng cứu.

Bà Bùi Thị Nết (mẹ bé An) kể lại: “Hố nơi An rơi xuống sâu khoảng 5m. Khi người nhà có mặt thì thấy An bị đất đá cùng một phần bồn cầu đè lên người. Thấy thế chồng tôi đã nhảy xuống bế cháu lên và đưa đi bệnh viện tỉnh chữa trị”.

Bác sĩ Huỳnh Như Đồng, trưởng khoa Ngoại thần kinh - Bệnh viện đã khoa tỉnh Đắk Lắk cho biết bé An nhập viện trong tình trạng máu chảy nhiều ở vùng đầu phía sau với hai vệt cắt (3cm và 1cm), xây xát da vùng đùi, mông và hông.

“Sau khi chụp CT và X-Quang, phát hiện bé An bị nứt sọ chẩm và gãy xương chậu vùng háng. Chúng tôi đã chữa trị, khâu vết thương đầu, đến thời điểm hiện tại sức khỏe bé An đã qua cơn nguy kịch” - bác sĩ Đồng thông tin.

Theo lãnh đạo trường mầm non Krông Ana, khu vệ sinh nơi xảy ra sự việc là nơi vệ sinh thường xuyên của học sinh lớp chồi và lớp lá. Công trình vệ sinh cùng nhiều hạng mục khác trong trường này đều được tiếp nhận lại từ trường tiểu học Krông Ana đã gần 10 năm nay và chưa được tu sửa.

