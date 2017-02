Chiến sĩ nghĩa vụ chết tại vọng gác nghi do tự sát

Nguồn tin của Tuổi Trẻ sáng 7-2 cho biết Công an huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang đang tiến hành điều tra vụ nổ súng chết người nghi do tự sát vì tình xảy ra tại Trại giam Kênh 7 (thuộc Bộ Công an), xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23h45 ngày 6-2, tại phân trại số 2, Trại giam Kênh 7 vang lên tiếng súng nổ.

Phân trại lập tức được báo động và sau đó cán bộ trại giam phát hiện hạ sĩ Huỳnh Phúc Huy đã tử vong trong tư thế ngồi trong vọng gác.

Cảnh sát điều tra Công an huyện U Minh Thượng xác nhận kết quả điều tra bước đầu cho thấy Huy bị đạn bắn xuyên từ cằm lên đỉnh đầu bằng khẩu súng AK do Huy được giao quản lý trong lúc canh gác bảo vệ nhà trại, xung quanh là 4 vỏ đạn.

Được biết, hạ sĩ Huỳnh Phúc Huy năm nay 23 tuổi, quê ở thị trấn Chợ Vàm huyện Phú Tân, An Giang - là chiến sĩ nghĩa vụ quân sự, tham gia công an nhân, nhập ngũ đầu năm 2016.

Theo một số chiến sĩ cùng đơn vị thì chiều 6-2, Huy có nói là Tết này rất buồn vì bị người yêu ở quê nhà nói lời chia tay.

Từ số điện thoại trong máy của Huy, cán bộ điều tra gọi cho cô N.T.K.N. là người yêu của Huy thì được cô này xác nhận việc chia tay là có thật.

N.TRIỀU