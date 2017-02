Xe khách cháy rụi trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương 

TTO - Trưa 4-2, ông Phùng Văn On - phó Ban ATGT tỉnh Long An cho biết xe khách 29 chỗ chạy từ hướng Tiền Giang về TP.HCM bất ngờ bốc cháy ở km17 cao tốc TP.HCM - Trung Lương, thuộc huyện Bến Lức, Long An.