​TP.HCM không có tai nạn giao thông chết người trong dịp tết

Phạm pháp hình sự, cháy nổ đều giảm Theo báo cáo của Công an TP.HCM, trong những ngày tết tình hình an ninh chính trị trên địa bàn TP được đảm bảo ổn định. Trong bốn ngày tết, có 33 vụ phạm pháp hình sự (giảm 10,81% so với năm 2016). Tỉ lệ khám phá án đạt 63,64%. Theo đại tá Nguyễn Quang Nhật, trưởng Phòng tham mưu Cảnh sát PCCC TP.HCM, từ ngày 30 đến mùng 5 âm lịch, trên toàn địa bàn TP xảy ra 24 vụ cháy (không có vụ nổ), giảm 49 vụ (giảm hơn 67%) so với năm 2016. Tổng thiệt hại về tài sản khoảng 40 triệu đồng, không có thiệt hại về người.