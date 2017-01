92 học viên cai nghiện trở lại sau khi “ăn tết” trong…rừng tràm

TTO - Đã có 92/100 học viên cai nghiện bỏ trốn khỏi Trung tâm chữa bệnh giáo dục lao động xã hội (Thạnh Hóa, Long An) quay trở lại trung tâm sau khi đồng loạt bỏ trốn chiều 29-1 (mồng 2 tết Đinh Dậu).

Một học viên được chở về sau hai ngày “ăn tết” trong rừng tràm - Ảnh: SƠN LÂM

Đến chiều 31-1, ông Hoa Thanh Niên - phó giám đốc Sở Lao động thương binh và xã hội tỉnh Long An cho biết thông tin này.

Trước đó, trong lúc chuẩn bị bữa ăn chiều mồng 2 tết, 100 học viên cai nghiện bắt buộc tại đây đã hò hét, đập phá rồi cùng thoát ra khỏi trung tâm bằng lối cổng phụ vì muốn được “ăn tết” ở ngoài. Ngay sau đó, lực lược chức năng đã khẩn trương phát loa kêu gọi, tìm kiếm các học viên.

Do trung tâm nằm giữa vùng đồng bưng, nhiều rừng tràm xung quanh, lọt giữa khu vực quốc lộ 62 và ranh giới Long An, Tiền Giang, do đó việc tìm kiếm hết sức khó khăn. Đến sáng mồng 3 tết, hơn một nửa học viên trốn trại đã quay lại sau một đêm ẩn nấp, lội trốn trong các rừng tràm.

Do lo sợ các học viên có khả năng sẽ bị kiệt sức, tai nạn trong quá trình trốn giữa các rừng tràm, lực lượng chức năng tỉnh Long An đã phải chia lực lượng lùng sục suốt hai ngày qua trong một khu vực rộng lớn thuộc huyện Thạnh Hóa, đồng thời cũng phối hợp với Công an tỉnh Tiền Giang tiến hành rà soát thêm ở khu vực giáp ranh thuộc địa bàn huyện Tân Phước, Tiền Giang.

Đa số học viên sau khi trốn trong rừng tràm bị muỗi đốt, đói...và nghe được loa phóng thanh vận động nên đã tự tìm về. Một số được các lực lượng chức năng phát hiện khi đang lội giữa rừng tràm …chưa biết đi về đâu.

Với các học viên bỏ trốn vừa qua, trung tâm cũng đã kêu gọi gia đình, người thân đến thăm nom, làm công tác tâm lý để các học viên này yên tâm trở lại. Riêng 8 học viên vẫn đang bỏ trốn, ông Hoa Thanh Niên cho biết đã phát động đến người dân, khi gặp hãy vận động các học viên quay trở lại trường để tiếp tục việc cai nghiện.

Đây cũng là lần đầu tiên ở trung tâm xảy ra việc các học viên đồng loạt trốn trại. Hiện trung tâm đang có 162 học viên. Tất cả các học viên trốn trại đều thuộc trường hợp cai nghiện bắt buộc, không thuộc trường hợp được về nhà ăn tết Nguyên Đán như các học viên cai nghiện tự nguyện.

SƠN LÂM