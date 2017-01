Trên trời dưới đất chật khách về quê

Hành khách chờ xe về quê tại bến xe Miền Đông chiều 21-1 - Ảnh: HỮU KHOA

Người dân đang tất tả về quê và các ngành đang dốc hết sức để phục vụ hành khách tốt nhất.

Tân Sơn Nhất: 700 chuyến bay/ngày

Ngày 21-1, tại ga đến sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, từ 9h15-12h55 là cao điểm các chuyến bay về Việt Nam.

Trong khung thời gian này có tất cả 32 chuyến bay đến, chủ yếu là các chuyến bay xuất phát từ các quốc gia, vùng lãnh thổ như Đài Loan, Hong Kong, Cao Hùng, Malaysia, Thái Lan, Singapore, Nga, Hàn Quốc... Khu vực làm thủ tục và lấy hành lý rất đông hành khách đợi lần lượt ra cửa.

Tại sảnh đón, người người ken dày. Nhiều nhân viên sân bay phải đứng thành hai hàng và liên tục giải tỏa đám đông đón thân nhân để tạo thành luồng cho hành khách di chuyển từ cửa A1 ra tận cột số 11 ở sảnh đợi.

Chị Lan, về từ Đài Loan, cho biết thủ tục hải quan thuận lợi, nhanh chóng. Chị nói: “Ở trong đó đông người lắm, mỗi lượt từ 15-20 người làm thủ tục, lực lượng chức năng chỉ kiểm tra nhanh giấy tờ, đúng người là cho qua liền”.

Bà Thuyền - quê ở Thốt Nốt, Cần Thơ, bế cháu ngoại 3 tuổi đang ngủ li bì trên tay - nói: “Người quá đông, nóng bức, cháu ngoại tui mệt quá muốn sốt nên phải bế cháu ra ngoài rìa đứng cho dễ thở”.

Con gái bà Thuyền lấy chồng và sống ở Đài Bắc, sinh con và gửi cháu cho bà chăm lâu nay. Hôm nay con gái bà về. Từ 4h sáng, bà thuê ôtô từ Cần Thơ lên Sài Gòn đón con.

Cũng như bà Thuyền, ít ra cũng cả ngàn người chen chúc đón người thân từ nước ngoài về. Nhiều người lớn tuổi và các cháu nhỏ phải dạt ra bên ngoài rìa sảnh chờ cho đỡ ngộp thở.

Họ ngồi tràn ra dọc theo mái che dãy taxi, thậm chí ngồi trên hành lang bãi đậu ôtô cho thoáng trước cái nắng gay gắt giữa trưa. Bà Hà (quê An Mỹ, Kế Sách, Sóc Trăng) cho biết gia đình bà 6 người, đi đón con gái ở Đài Loan về.

“6 người thì hết 2 người già, 2 đứa nhỏ làm sao chen vào trong sảnh nổi, đành phải chờ bên này nhìn qua thôi” - bà nói.

Tại các làn ôtô và taxi đưa, đón khách, dòng ôtô, xe khách các loại nườm nượp nối đuôi, không một chỗ trống.

Đã gặp được con gái về từ Malaysia, bà Thu (quê Bến Tre) cùng gia đình đứng bên rìa sảnh chờ để đợi chiếc ôtô 7 chỗ gia đình bà thuê lên TP.HCM. Bà Thu bồn chồn: “Tui gọi cho tài xế chiếc ôtô 7 chỗ đang ở sân bay mà đến 15 phút xe chưa thấy tới”.

Ông Trần Doãn Mậu - giám đốc Cảng vụ hàng không miền Nam - cho biết dịp tết này tại sân bay Tân Sơn Nhất có hơn 700 chuyến bay/ngày. Dự báo những ngày càng gần tết và dịp sau tết lượng hành khách đi máy bay sẽ càng tăng mạnh, số chuyến bay có thể tăng thêm.

“Những ngày qua, cảng vụ đã huy động thêm lực lượng thanh niên đoàn viên tình nguyện (từ Học viện Hàng không) để giúp đỡ, hướng dẫn hành khách cả tại ga quốc nội và quốc tế. Các đơn vị, cán bộ nhân viên của cảng đã được đặt trong tình trạng hoạt động tối đa công suất” - ông Mậu nói.

Ông Mậu cũng cho biết thêm những ngày qua tình hình an ninh, an toàn cho hành khách được bảo đảm, chưa ghi nhận trường hợp nào mất cắp trên máy bay hoặc hành khách bị móc túi, giật dọc... Tình trạng xe cộ ùn ứ tại tuyến đường bên ngoài sân bay cũng được giải quyết tốt hơn.

Công an quận Tân Bình cũng cho biết những ngày qua đơn vị này tăng cường lực lượng để điều tiết giao thông, giữ gìn an toàn trật tự tại khu vực sân bay, công viên Hoàng Văn Thụ (cửa ngõ sân bay). Đồng thời công an quận cũng thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn cho hành khách.

Bến xe tấp nập khách

Cùng ngày, các bến xe lớn ở TP.HCM như bến xe Miền Đông, bến xe Miền Tây hành khách tấp nập đến mua vé và chờ đợi lên xe về quê.

Đang loay hoay chuyển hành lý lên xe khách, anh Bùi Trọng Cường - một hành khách quê Quảng Ngãi - cho biết mặc dù đến 9h sáng xe mới xuất bến nhưng anh đã có mặt ở bến xe lúc 7h để tránh bị trễ giờ xe chạy, đồng thời có nhiều thời gian để sắp xếp hành lý lên xe cho an tâm.

Cũng như anh Cường, đa số hành khách sợ trễ chuyến nên đã đến sớm hơn giờ xe khởi hành từ 30 phút đến 1 giờ. Các hàng ghế chờ tại bến xe lúc này đều kín người ngồi, có một số người không có chỗ ngồi phải ra ngoài uống cà phê đợi đến chuyến xe của mình.

Tại các quầy bán vé xe từ TP.HCM đi các tỉnh miền Trung, Tây nguyên, khách xếp hàng mua vé xe tăng cường.

“Năm nay tôi rất hài lòng về cách thức phục vụ của bến xe. Với lượng hành khách khá đông, bến vẫn quản lý chặt không để xảy ra tình trạng chen lấn, mất trật tự như các năm trước. Lực lượng bảo vệ thường xuyên đi kiểm tra cũng giúp hành khách yên tâm, không lo bị mất hành lý” - chị Phạm Ngọc Liên, hành khách đi tuyến xe về Quảng Nam, nhận xét.

Nhiều người mệt mỏi, ngồi giữa sảnh ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất để chờ đón người thân - Ảnh: H.THUẬN

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Hoàng Huy - phó giám đốc bến xe Miền Đông - cho biết trong ngày 21-1, dự kiến lượng khách lên đến hơn 40.000 người và 1.500 chuyến xe xuất bến đưa người dân về mọi miền Tổ quốc.

“Trong những ngày sắp tới, lượng khách ra vào bến sẽ càng lúc càng đông hơn. Do vậy, hiện nay chúng tôi đang tích cực phối hợp với Công an quận Bình Thạnh đảm bảo an ninh, trật tự trong và ngoài bến xe.

Ngoài ra, để giảm ùn tắc trên các tuyến đường xung quanh bến xe, chúng tôi đã xin phép Sở GTVT TP.HCM thiết lập một số bãi đậu xe tạm thời tại khu vực gầm cầu Bình Lợi (quận Thủ Đức) cho xe khách dừng đỗ chờ luân phiên vào bến rước khách trong dịp tết (cho khoảng 70 chiếc)” - ông Huy nói.

Tương tự, tại bến xe Miền Tây, lượng khách đi từ TP.HCM về các tỉnh miền Tây tăng vọt. Ông Nguyễn Minh Tiến - trưởng phòng điều hành bến xe Miền Tây - cho biết lượng khách ngày 21-1 tăng đột biến so với dự kiến.

Theo tính toán, đến chiều tối cùng ngày, số lượng khách lên đến khoảng 40.000 người (tăng 10-15%) so với cùng kỳ năm ngoái.

“Bến xe sẽ theo dõi sát tình hình để kịp thời điều động xe hỗ trợ, kịp đưa bà con về quê đón tết” - ông Tiến nói.

Đến sớm để khỏi trễ tàu, xe, máy bay Lãnh đạo Chi nhánh Vận tải đường sắt Sài Gòn lưu ý: hành khách phải tính toán thời gian đến ga trước giờ tàu khởi hành khoảng 30 phút. Vài ngày trước, trung bình mỗi ngày có khoảng 30 hành khách trễ tàu vì nhiều lý do, chủ yếu là do kẹt xe. Với những hành khách này, hầu hết đều được bố trí đi các chuyến tàu kế tiếp. Ông Đỗ Quang Văn, giám đốc Chi nhánh Vận tải đường sắt Sài Gòn, khuyến cáo: người dân khi tới ga Sài Gòn cần chú ý đọc bảng thông báo hướng dẫn nhằm tránh tình trạng lên nhầm tàu hoặc trễ giờ tàu. Ngoài ra, hành khách nhớ mang theo hành lý lên tàu, tránh tình trạng bỏ quên tại ga. Bởi, ông Văn cho biết chiều tối 20-1, một hành khách đi tàu đã bỏ quên hai balô hành lý tại ga. Sau đó, nhân viên chi nhánh đã tìm cách liên lạc để trả lại hành lý cho khách. Ngoài ra, theo ông Văn, trong thời gian cao điểm tết, mỗi ngày hành khách trả lại khoảng 300 vé lên hệ thống vé tàu điện tử, người dân có nhu cầu mua vé có thể truy cập vào website bán vé tàu chính thức của ngành đường sắt (dsvn.vn) để mua lại số vé này. Khuyến cáo này cũng phù hợp với người đi xe đò, máy bay: chủ động giờ giấc đến sân ga, bến xe, đừng để trễ mà gặp phiền phức.

ÁI NHÂN - THU DUNG - ĐỨC PHÚ