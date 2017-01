Siêu xe Lamborghini tông chết người chưa đăng ký kiểm định

Clip xe Lamboghini sau vụ tai nạn - Thực hiện: Trần Sang

Theo quy định của pháp luật hiện hành, tất cả các phương tiện cơ giới đường bộ (ngoại trừ xe mô tô, xe gắn máy, máy kéo và các loại xe tương tự cũng như xe cơ giới của quân đội, công an sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh) lưu thông trên lãnh thổ Việt Nam phải thực hiện việc đăng ký phương tiện và kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Cơ quan chịu trách nhiệm kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường với các loại phương tiện cơ giới đường bộ dân sự là Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Tất cả các thông tin liên quan tới việc kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện sẽ được các đơn vị kiểm định xe cơ giới lưu trữ bằng hồ sơ giấy tờ, đồng thời chuyển thông tin dạng số vào hệ thống cơ sở dữ liệu của Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Như vậy, theo nguồn tin từ Cục Đăng kiểm Việt Nam, biển số xe 51F-835.35 không có trong hệ thống cơ sở dữ liệu thì có hai khả năng xảy ra.

Thứ nhất, chiếc xe có được đăng ký và được cấp biển số này, nhưng sau đó chủ xe không thực hiện việc kiểm định an toàn chất lượng và bảo vệ môi trường. Hành vi này, nếu có cũng là vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, xe không được phép lưu thông trên đường.

Khả năng thứ hai có thể xảy ra là chiếc xe không được đăng ký, hoặc có đăng ký và được cấp một biển số khác, nhưng chủ xe hoặc người điều khiển xe đã sử dụng một biển số giả gắn lên xe để lưu hành. Việc làm này, nếu có cũng là hành vi vi phạm pháp luật.

“Việc siêu xe Lamborghini sử dụng biển số có nhiều biểu hiện bất thường có thể khiến việc truy tìm ra người nào là chủ xe thực sự gặp nhiều khó khăn”, nguồn tin chia sẻ.

GIA MINH