Cứu tàu cá cùng 10 ngư dân bị nạn ở Hoàng Sa

Tàu cá ĐNa 90307 cùng 10 ngư dân được tàu 952 lai dắt về Đà Nẵng - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Trước đó vào ngày 7-1, tàu cá ĐNa 90307 do ông Nguyễn Phú Hùng (38 tuổi, ở phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) làm thuyền trưởng bị hỏng máy trên biển. Tàu thả trôi trên biển tại tọa độ cách TP Đà Nẵng khoảng 138 hải lý về phía đông nam và phát tín hiệu đề nghị trợ giúp vào trưa 7-1.

Lúc này tàu 952 (thuộc hải đội 311, lữ đoàn 161) cho biết tàu đang làm nhiệm vụ trên biển thì nhận được lệnh từ Ủy ban quốc gia Tìm kiếm cứu nạn yêu cầu trợ giúp tàu cá ĐNa 90307. Đại úy Trần Tuấn Anh, thuyền trưởng tàu 952, cho biết sau nhiều giờ tìm kiếm, đến 17g15 tàu 952 tiếp cận với tàu bị nạn trong điều kiện thời tiết trên biển có sóng to.

“Khi tiếp cận thì tàu cá ĐNa 90307 đã hỏng máy, qua kiểm tra máy chính chúng tôi phát hiện tàu có 4 lỗi không thể khắc phục được, nước ngọt cũng tràn vào dầu nên đã tổ chức lai dắt về đất liền để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho các thuyền viên” - đại úy Trần Tuấn Anh nói.

Sau khi cập cảng, đại tá Phạm Văn Hiệp, phó tư lệnh Vùng 3 hải quân, đã thăm hỏi và cử lực lượng chăm sóc sức khỏe cho các ngư dân.

Ông Trần Đình Thanh, máy trưởng tàu cá ĐNa 90307, thay mặt anh em trên tàu cảm ơn lực lượng hải quân đã có mặt kịp thời để giải cứu cho anh em trên tàu.

“Tàu ĐNa 90307 bị hỏng hóc nặng nên chắc chắn không thể nào tự khắc phục được, khi tàu thả trôi sóng gió lớn đã khiến một số người trên tàu xuống sức. Sự có mặt của tàu hải quân trên biển khiến anh em chúng tôi an tâm hơn khi tham gia đánh bắt” - ông Thanh nói.

Đến 16g cùng ngày, Vùng 3 hải quân làm thủ tục bàn giao tàu cá bị nạn cho lực lượng biên phòng Đà Nẵng.

* Cứu sống 9 ngư dân Bình Thuận bị chìm tàu trên biển Tây Nam

9 ngư dân Bình Thuận bị chìm tàu trên biển Tây Nam vừa được tàu đánh cá Kiên Giang cứu sống.

Ngày 8-1, trò chuyện với PV Tuổi Trẻ, anh Nguyễn Xuân Hoàng (35 tuổi, Hàm Tân, Bình Thuận) cho biết ‎tàu đánh cá mang số hiệu BTH96472TS do anh làm thuyền trưởng‎ bị chìm vào 8g ngày 6-1 tại vùng biển cách Hòn Chuối (Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) khoảng 30 hải lý về phía nam.

Các ngư dân gặp nạn‎ dùng cơm tại đồn biên phòng - Ảnh: Khả Linh

Do sóng gió quá lớn, mới hai ngày sau khi ra khơi, tàu bị phá nước. Đến lúc không thể tát nước cứu tàu, 9 anh em trên tàu (đều cư trú tại Bình Thuận) cột dây vào 9 can nhựa nhảy xuống biển chờ cơ may sống sót.

Sau 5 tiếng đồng hồ lênh đênh, họ nhìn thấy một chiếc tàu đánh cá. Ngư dân Nguyễn Hiệp (40 tuổi) kể thêm sau khi lên tàu cá được khoảng ba giờ, cảnh sát biển khu vực đến đưa ngư dân về đồn biên phòng 704.‎

Thiếu tá Nguyễn Đức Thông - phó đồn trưởng đồn biên phòng 704 (Hòn Chuối) - cho biết tàu đánh cá cứu các ngư dân Bình Thuận là tàu Kiên Giang mang số hiệu KR91480TS‎.

Tình cờ ‎sáng 8-1, đoàn công tác của lực lượng Hải quân vùng 5 cùng các phóng viên báo đài đến thăm và chúc tết cán bộ, chiến sĩ trạm rađa 615 và đồn biên phòng 704 - nơi ‎các ngư dân Bình Thuận đang tá túc.

Có mặt trong chuyến công tác cùng với lực lượng Hải quân vùng 5, các đoàn thuộc các cơ quan nhà nước các tỉnh thành Cà Mau, Bình Dương, Vĩnh Long, Cần Thơ‎, Hậu Giang cùng xuất tiền quỹ hỗ trợ 2 triệu đồng/ngư dân gặp nạn. Hải quân vùng 5 cũng tặng các ngư dân 30kg gạo ăn tết.

Hiện sức khỏe của 9 ngư dân đều ổn định.

‎ TRƯỜNG TRUNG - KHẢ LINH