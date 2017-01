Đại sứ Ted Osius vẫn tiếp tục nhiệm kỳ ở Việt Nam

Đại sứ Ted Osius trả lời phỏng vấn Tuổi Trẻ ngày 6-1 - Ảnh: Việt Dũng

Ngày 5-1 (giờ Mỹ), báo The New York Times dẫn nguồn tin ngoại giao tiết lộ đội ngũ chuyển giao quyền lực của Tổng thống đắc cử Donald Trump ra chỉ thị yêu cầu các đại sứ Mỹ do ông Obama chỉ định phải rời khỏi vị trí trước ngày 20-1, ngày tỉ phú Trump tuyên thệ làm tổng thống thứ 45 của nước Mỹ.

Theo New York Times, một nhân viên trong đội ngũ chuyển giao của ông Trump cho biết động thái này “không có gì xấu cả” và giải thích rằng chỉ thị này được đưa ra để đảm bảo rằng những đại sứ được Tổng thống Obama chỉ định ở nước ngoài rời chính quyền đúng hẹn cũng giống như hàng nghìn phụ tá chính trị ở Nhà Trắng và các cơ quan liên bang phải làm điều tương tự.

New York Times cũng cho biết Bộ Ngoại giao Mỹ đã gửi thư thông báo cho tất cả những đại sứ được “bổ nhiệm chính trị” một ngày sau khi có kết quả bầu cử rằng họ sẽ phải gửi đơn từ chức, có hiệu lực ngày 20-1.

Thư thông báo cũng hướng dẫn những ai muốn gia hạn thêm phải gửi yêu cầu chính thức giải thích lý do cụ thể.

Chỉ thị này được báo New York Times mô tả là chưa có tiền lệ bởi vì nó không cho các đại sứ được chỉ định thêm thời gian lấp khoảng trống, qua đó có thể dẫn đến hệ quả là nhiều đại sứ được Thượng viện Mỹ phê chuẩn có thể vắng mặt nhiều tháng ở những quốc gia quan trọng như Anh, Canada, và Đức.

Trong quá khứ, chính quyền ở cả hai Đảng Cộng hòa và Dân Chủ thường gia hạn thêm thời gian cho từng trường hợp một để cho phép các đại sứ, đặc biệt là những người có con đang ở tuổi đi học, tiếp tục tại vị thêm nhiều tuần hoặc nhiều tháng trong khi đang trong tiến trình bổ nhiệm ứng viên khác. Quá trình tiến cử các đại sứ thay thế có thể kéo dài vài tháng.

New York Times cho biết Tổng thống Bill Clinton, George W. Bush, và Barack Obama đều gia hạn thời gian cho một số đại sứ “được bổ nhiệm chính trị”.

Trao đổi với Tuổi Trẻ chiều 6-1, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius xác nhận ông biết thông tin này. Đại sứ Ted Osius cho biết ông không phải được bổ nhiệm chính trị mà là một nhà ngoại giao chuyên nghiệp nên không nằm trong số những người buộc phải nộp đơn từ chức theo yêu cầu của đội ngũ chuyển giao quyền lực của Tổng thống đắc cử Donald Trump.

“Trong số tất cả các đại sứ Mỹ trên khắp thế giới, khoảng 1/3 là được chỉ định và 2/3 là các nhà ngoại giao chuyên nghiệp. Do vậy, chỉ thị trên không có liên quan đến tôi. Tôi sẽ tiếp tục làm đại sứ ở Việt Nam trong khoảng thời gian còn lại của nhiệm kỳ (thường kéo dài ba năm - PV)” - Đại sứ Ted Osius khẳng định với Tuổi Trẻ.

