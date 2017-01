TP.HCM: án cướp tài sản giảm hơn 30%

Xử lý hơn 90% tin báo, tố giác tội phạm Theo báo cáo của Công an TP.HCM, trong năm qua đã tiếp nhận 12.944 tin báo, tố giác tội phạm. Các lực lượng Công an TP đã giải quyết 11.752 tin, đạt tỉ lệ xử lý 90,79% so với tổng số tin báo, tố giác tội phạm.