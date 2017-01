Bình Dương đề xuất xây đồn công an tại khu công nghiệp 

TTO - Ngày 2-1, UBND tỉnh Bình Dương cho biết vừa đề xuất Chính phủ, Bộ Công an cho phép thành lập 14 đồn công an tại các khu công nghiệp nhằm đảm bảo an ninh chính trị, an toàn xã hội.

Trước mắt, đề xuất xây dựng 6 đồn công an ở các khu công nghiệp tại các khu phát triển là Thủ Dầu Một, Dĩ An, Thuận An, Tân Uyên, Bến Cát và Bàu Bàng.

UBND tỉnh Bình Dương cho biết lý do đề xuất lập đồn công an tại khu công nghiệp vì tỉnh có đông công nhân, hiện có tới 28 khu công nghiệp nên luôn tiềm ẩn nguy cơ về an ninh trật tự.

Việc thành lập đồn công an tại các khu công nghiệp sẽ có lực lượng tại chỗ để xử lý kịp thời khi cần thiết.

Bình Dương đã thí điểm xây dựng hai đồn công an tại khu công nghiệp Việt Nam - Singapore 1 và khu công nghiệp Sóng Thần 1 và thấy phát huy hiệu quả nên đề xuất Thủ tướng chấp thuận để bố trí biên chế cho các đồn công an mới.

BÁ SƠN