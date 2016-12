Phát hiện thi thể hai thanh niên giữa TP Quy Nhơn

TTO - Người đi đường hoảng hốt khi nhìn thấy thi thể hai thanh niên nằm trên bồn hoa dải phân cách đường An Dương Vương, phường Nguyễn Văn Cừ, TP Quy Nhơn, Bình Định.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể hai thanh niên nằm trên bồn hoa dải phân cách đường - Ảnh: Trường An

Sáng 31-12, đại tá Nguyễn An Ninh, phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định - cho biết các cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của hai thanh niên trên đường An Dương Vương.

Tại hiện trường, thi thể của hai thanh niên nằm cạnh nhau trên bồn hoa giữa dải phân cách đường An Dương Vương, đã được đắp chiếu. Không có vết máu trên mặt đường cũng không có dấu hiệu của vụ va chạm giao thông.

Lực lượng chức năng đã rào chắn, phong tỏa hiện trường. Cơ quan chức năng vẫn đang xác định danh tính hai thanh niên.

