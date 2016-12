Cải cách một thủ tục, lợi ngàn tỉ đồng

Ông John Nguyễn (giám đốc Văn phòng Asmara VN): Doanh nghiệp “mừng muốn chết”, nhưng... Phó thủ tướng Vũ Đức Đam có nêu chuyện bỏ thông tư 37 quy định về việc kiểm tra hàm lượng formaldehyde và amin thơm đối với sản phẩm dệt may giúp giảm chi phí. Cái đó đúng. Riêng DN tôi có thể tiết kiệm được khoảng 10 triệu đồng/ngày cho khâu kiểm định. Tuy nhiên, vui với thông tư 37 chưa được bao lâu, nay DN lại bị “hành” chuyện khác. Cụ thể, lúc trước khi nhập các loại vải để làm công tác thiết kế mẫu, chúng tôi không bị thu phí gì cả. Nhưng bây giờ hải quan lại áp giá đối với các loại vải mẫu này với mức giá rất tùy tiện, từ 5-7 USD/m, hoặc thấp hơn, khiến chúng tôi không biết phải làm sao. Chẳng lẽ mỗi lần nhập vải mẫu về là mỗi lần “kèn cựa” với hải quan về chi phí vô lý này thì còn đâu thời gian để làm việc nữa... Ông Phạm Xuân Hồng (chủ tịch Hội Dệt may thêu đan TP.HCM): Xử lý cán bộ ký văn bản làm khó doanh nghiệp Quy định của thông tư 37 (trước kia là thông tư 32 do Bộ Công thương ban hành) không chỉ gây tốn tiền, làm tăng chi phí DN mà còn làm giảm khả năng cạnh tranh của DN khi phải mất thời gian để chờ đợi việc kiểm định. Hội Dệt may thêu đan TP chưa thể thống kê chính xác được tổng lượng tiền mà ngành dệt may sẽ tiết kiệm được từ khi dỡ bỏ thông tư 37, nhưng chắc chắn đó sẽ là con số không nhỏ. Những chi phí cơ hội mất đi do mất thời gian chờ đợi kiểm nghiệm thì ai bù đắp lại được cho DN? Tôi đề nghị các bộ, ngành khi ban hành thủ tục hành chính phải nghĩ đến lợi ích của quốc gia, của DN. Đồng thời, cần có cơ chế xử lý thật nghiêm đối với những người ký quyết định gây trở ngại hoặc ảnh hưởng to lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của DN... T.V.N. ghi