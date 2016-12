Trả lại tiền, tài sản cho gia đình lãnh đạo Yên Bái bị sát hại

Công an Yên Bái họp báo thông tin kết quả điều tra vụ án nghi phạm Đỗ Cường Minh dùng súng quân dụng sát hại lãnh đạo tỉnh - Ảnh: Thân Hoàng

Chiều 26-12, Công an tỉnh Yên Bái đã tổ chức họp báo thông tin kết quả điều tra vụ án nghi phạm Đỗ Cường Minh dùng súng quân dụng sát hại ông Phạm Duy Cường - bí thư Tỉnh ủy và ông Ngô Ngọc Tuấn - chủ tịch HĐND kiêm trưởng Ban tổ chức tỉnh.

100.000 USD và 1,5 tỉ đồng trong phòng ông Tuấn

Trả lời câu hỏi của Tuổi Trẻ về việc dư luận có nhiều thông tin cho rằng khi xảy ra vụ việc, tại phòng của lãnh đạo tỉnh Yên Bái có số tiền lớn, ông Phạm Ngọc Thắng, phó giám đốc Công an tỉnh, cho biết khi kiểm tra tư trang, đồ vật tại phòng nghỉ và phòng làm việc của ông Cường, xác định có 50 triệu đồng để trong cặp tài liệu.

Còn tại phòng của ông Tuấn có một két sắt, bên trong có 100.000 USD, 1,5 tỉ đồng và 4 chiếc nhẫn (chưa xác định trọng lượng và chất lượng).

“Thông tin có hàng trăm tỉ tại phòng làm việc của lãnh đạo tỉnh là không chính xác. Chúng tôi đã thẩm tra số tiền phát hiện tại phòng làm việc của ông Tuấn, Ban tổ chức Tỉnh ủy không giao ông Tuấn quản lý tiền, ông Tuấn cũng không vay nợ ai. Lấy lời khai vợ ông Tuấn thì biết số tiền trong két sắt là tiền gia đình tích cóp nhiều năm nay, ở nhà chỉ có mẹ già, vợ chồng ông Tuấn lại đi làm cả ngày nên mua két sắt để ở phòng làm việc cho an toàn”, ông Thắng nói.

Tuổi Trẻ tiếp tục đặt câu hỏi: nếu chỉ bức xúc cá nhân, sắp xếp công việc có đến mức một đảng viên như ông Minh có hành động như vậy hay không, dư luận đang thắc mắc, có liên quan việc chạy chức, chạy quyền hay không?

Ông Thắng cho biết từ tháng 7 ông Minh đã nói với vợ về việc lên gặp ông Cường đề đạt nguyện vọng muốn làm việc ổn định tại Chi cục Kiểm lâm.

Vợ ông Minh cũng cho biết hai vợ chồng không có quan hệ làm ăn kinh tế gì với hai lãnh đạo tỉnh bị sát hại.

“Chúng tôi đã thẩm tra, xác minh, nêu lên nhiều tình huống và kết luận động cơ gây án như đã thông tin” - ông Thắng khẳng định.

Đã trả lại tiền và tài sản cho gia đình nạn nhân

Kết quả điều tra, cơ quan công an xác định số tiền 100.000 USD, 1,5 tỉ đồng và 4 chiếc nhẫn trong két sắt là tiền và tài sản cá nhân của ông Tuấn nên theo quy định là trả lại cho gia đình ông Tuấn.

Cơ quan công an đã trả lại số tiền và tài sản này cho vợ ông Tuấn. Số tiền 50 triệu trong phòng làm việc ông Phạm Duy Cường, cơ quan công an cũng xác định đây là số tiền cá nhân của ông Cường nên đã trao trả lại gia đình ông.

Luật sư Trương Xuân Tám, ủy viên Hội đồng luật sư toàn quốc, cho biết pháp luật hiện hành không cấm việc cán bộ nhà nước để hay cất giấu tài sản cá nhân tại phòng làm việc của mình trong cơ quan nhà nước.

Hơn nữa, cơ quan công an đã đình chỉ vụ án do nghi phạm gây án đã chết, đến thời điểm này chưa chứng minh được đây là số tài sản do vi phạm pháp luật mà có thì đương nhiên số tài sản này sẽ thuộc về gia đình của ông Tuấn, những người thừa kế của ông Tuấn. Trong trường hợp cơ quan chức năng chứng minh được số tài sản đó của ông Tuấn là do vi phạm pháp luật mà có thì số tài sản mới bị cơ quan chức năng tịch thu sung công.

Kết quả khám nghiệm hiện trường thu giữ tại phòng ông Cường 4 vỏ đạn, 2 đầu đạn; tại phòng ông Tuấn thu giữ 4 vỏ đạn, 4 đầu đạn và 1 khẩu súng quân dụng K59 - được xác định là hung khí gây án. Kết quả khám nghiệm tử thi, ông Cường tử vong do bị bắn 4 viên đạn, ông Tuấn bị 3 vết đạn bắn, ông Minh có một vết đạn bắn tại vùng thái dương đỉnh phải. Trung tá Phạm Anh Sơn, phó trưởng Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Yên Bái, cho biết: “Cơ quan điều tra nhận định do bất mãn, bức xúc cá nhân trong công tác bố trí, sắp xếp nhân sự khi sáp nhập Chi cục Lâm nghiệp vào Chi cục Kiểm lâm tỉnh Yên Bái dẫn đến ông Minh đã dùng súng bắn chết ông Cường và ông Tuấn”.

