Việt Nam 2016 - những hình ảnh trên Tuổi Trẻ

Bé Danh Thị Trân (6 tuổi) không được đi học do gia đình khó khăn. Hằng ngày Trân ra bãi rác An Thới (thị trấn An Thới, Phú Quốc, Kiên Giang) phụ mẹ nhặt tìm ve chai. Phú Quốc đang có những thay đổi chóng mặt trong vài năm qua, chính quyền nơi đây đang kêu gọi người dân, doanh nghiệp xây dựng một Phú Quốc xanh - Ảnh: HỮU KHOA