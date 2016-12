Vụ lãnh đạo Yên Bái bị sát hại: do bức xúc trong sắp xếp nhân sự

TTO - Tại buổi họp báo chiều 26-12 công bố kết quả điều tra vụ lãnh đạo tỉnh Yên Bái bị sát hại vào sáng 18-8, Công an tỉnh Yên Bái nhận định nguyên nhân gây án là do bất mãn bức xúc cá nhân trong bố trí sắp xếp nhân sự.

Xác nhận với Tuổi Trẻ, lãnh đạo Công an tỉnh Yên Bái cho biết sau hơn 4 tháng điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã có kết luận điều tra ban đầu vụ án nghi phạm Đỗ Cường Minh - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh dùng súng quân dụng sát hại ông Phạm Duy Cường - Bí thư Tỉnh ủy và ông Ngô Ngọc Tuấn - Chủ tịch HĐND kiêm Trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Yên Bái.

15g buổi họp báo bắt đầu. Buổi họp báo do ông Phạm Ngọc Thắng, phó giám đốc Công an tỉnh Yên Bái, thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra, chủ trì.

Buổi họp báo do ông Phạm Ngọc Thắng, phó giám đốc, thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra chủ trì - Ảnh: Thân Hoàng

Toàn cảnh vụ họp báo - Ảnh: THÂN HOÀNG

100.000 USD trong phòng ông Ngô Ngọc Tuấn

Đại diện Công an tỉnh Yên Bái thông tin: Lúc 7g30 sáng 18-8, Công an tỉnh nhận được tin báo tại trụ sở tỉnh ủy Yên Bái xảy ra vụ nổ súng.

Công an tỉnh triển khai lực lượng nhanh chóng tiếp cận, bảo vệ hiện trường. Khi công an đến phát hiện ông Phạm Duy Cường - Bí thư tỉnh ủy và ông Ngô Ngọc Tuấn - chủ tịch HĐND kiêm trưởng ban tổ chức tỉnh ủy bị bắn gục trong phòng làm việc.

Ngoài ra công an phát hiện nghi phạm gây án là ông Đỗ Cường Minh - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm cũng nằm gục tại hiện trường.

Khám nghiệm hiện trường Công an xác định hiện trường vụ án không bị xáo trộn, phòng làm việc của cả ông Tuấn và ông Cường không bị lục soát.

Theo trung tá Phạm Anh Sơn - phó thủ trưởng cơ quan CSĐT công an tỉnh Yên Bái: tại hiện trường cơ quan công an thu giữ 4 vỏ đạn, 2 đầu đạn tài phòng ông Cường; 4 vỏ đạn, 4 đầu đạn trong phòng ông Tuấn và 1 khẩu súng K59 tại phòng ông Tuấn, khẩu súng này đã hết đạn.

Kết quả khám nghiệm hiện trường xác định trong phòng có 1 chiếc cặp, bên trong có 50 triệu đồng. Trong phòng ông Tuấn có két sắt, bên trong có 100.000 USD, 1,5 tỉ đồng và 1 số nhẫn chưa xác định chủng loại, giá trị.

Kết quả khám nghiệm tử thi xác định thi thể công Cường có 4 vết đạn, ông Tuấn có 3 vết đạn, ông Minh có 1 vết đạn bắn xuyên từ thái dương bên phải sang bên trái.

Công an tỉnh Yên Bái phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an kiểm tra 1 điện thoại thu được tại phòng ông Cường, 2 điện thoại và 1 USB tại phòng ông Tuấn, qua kiểm tra không phát hiện dữ liệu gì có liên quan đến vụ án.

Giám định khẩu súng, đầu đạn xác định các đầu đạn do khẩu súng K59 bắn ra.

Khám ôtô của ông Đỗ Cường Minh đỗ ở sân Ban tổ chức Tỉnh ủy phát hiện dưới tấm lót sàn trong ôtô có 1 con dao nhọn tự chế (chuôi gỗ) dài 35cm.

Clip họp báo kết quả điều tra vụ lãnh đạo Yên Bái bị sát hại - Clip: Thân Hoàng

2 đơn tố cáo tham nhũng ở Chi cục kiểm lâm Yên Bái

Về động cơ gây án, cơ quan điều tra đã làm việc với Chi cục kiểm lâm và tất cả anh chị em trong gia đình Đỗ Cường Minh nhưng không ai biết về mâu thuẫn và động cơ gây án của Minh là gì. Minh không vay nợ cơ quan và các anh chị em trong gia đình.

Tiến hành điều tra xác minh nhưng không phát hiện có dấu hiệu của động cơ gây án là do ghen tuông tình ái, không có dấu hiệu của việc mâu thuẫn trong làm ăn kinh tế và không có động cơ mục đích chính trị.

Liên quan đến xác minh đơn tố cáo tham nhũng tại Chi cục kiểm lâm tỉnh Yên Bái: Tháng 4 và tháng 7-2015, ông Phạm Duy Cường, Bí thư Tỉnh ủy, nhận được 2 lá đơn (đơn nặc danh) tố cáo tham nhũng ở Chi cục kiểm lâm tỉnh Yên Bái và giao cho Công an tỉnh Yên Bái tiến hành xác minh nội dung đơn.

Công an tỉnh Yên Bái đã tổ chức xác minh, đến ngày 10-8-2016 có kết quả như sau: Quá trình thực hiện dự án nâng cao năng lực phòng cháy chữa cháy rừng tỉnh Yên Bái thì Ban quản lý dự án và Hạt kiểm lâm huyện Văn Chấn để xảy ra sai phạm là đã sử dụng một phần kinh phí dự án để chi vào các việc như: Chi cho ăn uống, tiếp khách để tổ chức hội nghị tại thôn bản; chi thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ; mua sắm thiết bị, văn phòng phẩm.

Các khoản chi này ngoài quy định của dự án, tuy nhiên chưa phát hiện dấu hiệu tư lợi cá nhân. Nguyên nhân để xảy ra sai phạm là do công tác quản lý, chỉ đạo chưa sâu sát, cán bộ thực hiện chưa nắm vững các quy định về thanh quyết toán kinh phí dự án.

Trách nhiệm của Đỗ Cường Minh trong sai phạm là là người quản lý, điều hành chung hoạt động của dự án. Trong quá trình thanh quyết toán đã trực tiếp ký duyệt vào các chứng từ chi ngoài quy định của dự án.

Công an cũng làm việc với vợ ông Minh và vợ ông Minh cho biết vợ chồng không có mâu thuẫn, ghen tuông gì trước khi xảy ra vụ án. Trước đó mấy hôm, ông Minh có nói đi gặp ông Cường để xin tiếp tục ở lại làm việc.

Sáng 18-8, ông Minh ngủ dậy dọn dẹp nhà cửa, 2 vợ chồng ăn sáng sau đó ngoài 6g thì đưa vợ đi làm. 6g30, ông Minh từ nhà đi ô tô đưa vợ đi làm tại hội phụ nữ rồi sau đó đi sang phòng ông Cường tại trụ sở tỉnh ủy. Khi ông Minh đến thì ông Cường đã ở trong phòng làm việc.

Báo chí đặt câu hỏi, khi có đơn thư tố cáo có tiêu cực trong dự án nâng cao năng lực PCCC rừng, tỉnh ủy đã giao công an điều tra làm rõ, đề nghị công bố kết quả điều tra.

Ông Thắng cho biết về vấn đề này, công an đã xác minh, dự án do ông Minh làm chủ dự án thì xác định có sai phạm, tuy nhiên số tiền sai phạm xác định không có tư lợi cá nhân, chưa có việc chia cho ai bao nhiêu. Trách nhiệm trong sai phạm của ông Minh là làm giám đốc dự án nhưng không rõ ràng trong quyết toán. Công an đã báo cáo vụ việc đến tỉnh ủy, đồng thời chuyển hồ sơ đến các cơ quan có trách nhiệm để tổ chức xử lý hành chính, kiểm điểm người vi phạm.

Đông đảo phóng viên các báo theo dõi vụ họp báo - Ảnh: Thân Hoàng

Sát nhập, ông Đỗ Cường Minh làm phó

Đình chỉ vụ án Công an Yên Bái công bố đình chỉ vụ án vì thủ phạm duy nhất của vụ án là ông Đỗ Cường Minh đã chết.

Liên quan công tác cán bộ tại Chi cục kiểm lâm, Công an tỉnh Yên Bái cho biết kết quả điều tra xác định có quá trình thực hiện đề án kiện toàn, sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức bộ máy biên chế của Sở Nông nghiệp và PTNT, trong đó có nội dung sáp nhập Chi cục Lâm nghiệp vào Chi Cục kiểm lâm.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Yên Bái đã có công văn thông báo ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy cho chủ trương nhất trí để Sở Nông nghiệp và PTNT tiến hành làm quy trình kiện toàn chức danh lãnh đạo thuộc các đơn vị trực thuộc.

Sáng 26-7, Sở NN&PTNT tỉnh Yên Bái đã tổ chức lấy ý kiến về việc giới thiệu nhân sự để bổ nhiệm giữ chức vụ Chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm và bỏ phiếu thăm dò chức danh Chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm cho cả 2 người là ông Kiều Tư Giang (Chi cục trưởng Chi cục Lâm nghiệp) và Đỗ Cường Minh.

Ngày 7-8-2016, Ban giám đốc và Ban Chấp hành Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT đã họp, ra nghị quyết và làm tờ trình báo cáo Tỉnh ủy và UBND tỉnh xem xét quyết định ông Mai Mộng Tuân, Phó giám đốc sở kiêm Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm, các ông Kiều Tư Giang, Nguyễn Đức Thiện, Đào Đình Khoa và Đỗ Cường Minh làm phó chi cục trưởng.

Theo cơ quan điều tra, động cơ gây án của Đỗ Cường Minh không có yếu tố chính trị, không có mâu thuẫn trong làm ăn kinh tế hay tình ái.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Yên Bái nhận định nguyên nhân gây án là do bất mãn bức xúc cá nhân trong bố trí sắp xếp nhân sự khi sáp nhập Chi cục lâm nghiệp vào Chi cục kiểm lâm tỉnh Yên Bái dẫn đến Đỗ Cường Minh đã dùng súng bắn chết ông Phạm Duy Cường và ông Ngô Ngọc Tuấn.

Do ông Minh được xác định thủ phạm gây án đến lúc này đã chết nên cơ quan công an không lấy được lời khai.

Về thông tin cho rằng nguyên nhân gây án có liên quan đến việc chạy chức, chạy quyền, đại diện Công an tỉnh Yên Bái cho biết: "Chúng tôi đã thẩm tra, xác minh và nêu lên tình huống, kết luận điều tra thì như đã thông tin. Các vấn đề kỹ hơn không thuộc thẩm quyền của cơ quan điều tra nên chúng tôi không có ý kiến".

Thông tin có "hàng trăm tỷ" trong phòng lãnh đạo là "không chính xác"

Theo công an, vào sáng 18-8, ông Đỗ Cường Minh đến trụ sở Văn phòng Tỉnh ủy, xách cặp đi vào ngồi ở phòng khách số 1 và lên tầng 2 đứng chờ ở ngoài phòng làm việc của ông Cường.

Khi thấy ông Cường đến phòng làm việc, ông Minh vào theo và dùng súng K59 (súng quân dụng được trang bị) bắn ông Cường. Bắn xong, ông Minh mang theo súng, xách cặp đi xuống ôtô của Minh và lái xe đi đến đỗ tại sân của Ban Tổ chức tỉnh ủy.

Sau đó ông Minh xách theo chiếc cặp xách màu đen đi bộ lên phòng làm việc của ông Ngô Ngọc Tuấn, Chủ tịch HĐND tỉnh, kiêm Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy. Khi đến gần cửa phòng làm việc của ông Tuấn, ông Minh gặp một cán bộ và được thông tin trong phòng đang có khách nên ông Minh đứng chờ tại hành lang ngoài cửa.

Khi khách đi ra, ông Minh đi vào dùng súng bắn ông Tuấn. Sau đó ông Minh dùng súng tự sát.

Trả lời câu hỏi của Tuổi Trẻ về việc dư luận có nhiều thông tin cho rằng khi xảy ra vụ việc, tại phòng của lãnh đạo tỉnh Yên Bái có số tiền rất lớn lên đến hàng trăm tỉ. Ông Phạm Ngọc Thắng, phó giám đốc công an tỉnh khẳng định: Về số tiền, như thông báo, tại phòng làm việc ông Tuấn có két, thu được 100.000 USD, 1,5 tỉ đồng, đã thẩm tra, Ban tổ chức tỉnh ủy xác định Ban tổ chức không giao cho ông Tuấn số tiền này, ông Tuấn không vay nợ ai.

Đã lấy lời khai của bà Vũ Thị Thu Hiền, vợ ông Tuấn và bà Hiền khai số tiền này là tiền tích cóp của hai vợ chồng từ nhiều năm nay. Do hai vợ chồng đi làm thường xuyên, ở nhà có mẹ già nên ông Tuấn mua két sắt để tại phòng làm việc sử dụng để cất tiền cá nhân.

Thông tin cho rằng có hàng trăm tỷ tại phòng làm việc của lãnh đạo tỉnh là không chính xác.

Như Tuổi Trẻ đã thông tin, sáng 18-8, ông Minh đến trụ sở Tỉnh ủy đăng ký gặp bí thư Tỉnh ủy. Khi vào phòng làm việc của ông Cường, ông Minh rút súng bắn vào ngực và đầu ông Cường, sau đó đóng cửa phòng lại và sang phòng làm việc của ông Tuấn cách đó khoảng 150m. Tại đây, ông Minh bắn vào bụng, ngực và đầu vị chủ tịch HĐND tỉnh. Sau khi gây án, ông Minh bắn vào đầu tự sát. Khẩu súng mà ông Minh sử dụng được xác định là súng quân dụng, loại K59. Đây là súng ông Minh được cấp cho công vụ. Ngay khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo tỉnh đã tức tốc huy động tối đa lực lượng, nhất là bác sĩ, kịp thời đưa ba người đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu. Đồng thời gọi điện cho bộ trưởng Bộ Y tế và Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức, mời hai kíp bác sĩ đi máy bay lên tận nơi để trực tiếp cứu chữa (không thể đưa về Hà Nội do các nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch). Tuy nhiên, cả ba đều không qua khỏi. Tối 18-8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã khởi tố vụ án hình sự giết người xảy ra tại trụ sở Tỉnh ủy để điều tra nguyên nhân.

THÂN HOÀNG - ĐỨC BÌNH