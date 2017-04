Thu nhập nghìn đô với ngành công nghệ thông tin

Sức hút ngành CNTT ngày càng lớn

Với sự phát triển toàn cầu, nhu cầu nhân lực ngành CNTT như hiện nay là rất thiếu.

Có việc làm ngay từ năm 2 đại học

Những con số ấn tượng trên cho thấy hiện trạng “khát” nhân lực về CNTT đang ở mức đáng báo động. Theo TS. Nguyễn Tuấn Nam - Trưởng phòng Quan hệ Đối ngoại của Trường Đại học CNTT: “Hiện có nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước đến Trường yêu cầu tuyển dụng nhân lực ngành CNTT. Sinh viên ra Trường 100% có việc làm, trong đó hơn 90% sinh viên được làm việc đúng chuyên ngành. Đặc biệt trong lĩnh vực CNTT, nhiều công ty tuyển mộ sinh viên của Trường từ năm 2, năm 3.”

CNTT đang được Nhà nước và Chính phủ tạo cơ hội để phát triển bằng cách giao cho một số Trường uy tín làm Trường trọng điểm đào tạo lĩnh vực CNTT. Để khuyến khích, Chính phủ cũng cấp thêm chỉ tiêu riêng cho thí sinh ở vùng sâu vùng xa có cơ hội tiếp cận với CNTT.

TS Nguyễn Lưu Thùy Ngân - Trưởng phòng đào tạo Đại học Trường ĐH CNTT chia sẻ: “Ngoài 1.050 chỉ tiêu năm 2017, Trường có 70 chỉ tiêu dành riêng cho khu vực Tây Nam bộ. Thí sinh trúng tuyển trong 70 chỉ tiêu ưu tiên sẽ học tại Trung tâm đào tạo của Đại học Quốc gia TP.HCM tại tỉnh Bến Tre”.

An toàn Thông tin - Ngành trọng điểm

Ngành trọng điểm nhất trong lĩnh vực CNTT là ngành An toàn Thông tin. TS.Nguyễn Anh Tuấn - Thành viên Ban chuyên môn thuộc Ban Chấp hành Hiệp Hội An Toàn Thông tin Việt Nam (VNISA) chi nhánh TP.HCM cho biết: “Đội tuyển Việt Nam đã từng bước đánh dấu sự trưởng thành của mình qua các kỳ thi trong khu vực và quốc tế. Điển hình như đội tuyển An ninh Mạng đến từ Trường ĐH CNTT liên tục dẫn đầu trong các cuộc thi quốc tế và khu vực như đạt giải nhất cuộc thi quốc tế WhiteHat 2017 về An ninh Mạng, top 15 cuộc thi quốc tế SECCON CTF 2015 về Bảo mật và An ninh mạng, đứng nhất khu vực châu Á trong cuộc thi Cyber SEA Games 2015”.

Không phải là mơ ước xa vời

Với bằng cấp lĩnh vực CNTT, sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể dễ dàng tìm được việc làm với thu nhập hàng nghìn đô. Những sinh viên vừa tốt nghiệp có thể kiếm được từ 75 - 100 triệu đồng mỗi năm ở các doanh nghiệp vừa và lớn. Với những sinh viên ưu tú, thành thạo ngoại ngữ thì cơ hội kiếm trên 200 triệu đồng mỗi năm là điều có thể, chưa kể các chế độ đãi ngộ hấp dẫn thu hút nhân tài của các công ty lớn. Theo kết quả khảo sát năm 2016 tại Trường ĐH CNTT về thu nhập của sinh viên vừa tốt nghiệp: trên 25% sinh viên có mức thu nhập trên 15 triệu đồng/tháng, gần 28% sinh viên có mức thu nhập từ 10 triệu đến 15 triệu đồng/tháng. Sau vài năm tích lũy kinh nghiệm làm việc, con số này còn tăng lên gấp đôi, gấp ba, thậm chí hàng chục lần.

Với những điều kiện hấp dẫn trên, ngành CNTT ngày càng có sức hút lớn đối với các thí sinh khi lựa chọn nghề nghiệp cho mình. Thu nhập nghìn đô không phải là mơ ước quá xa vời đối với nhân sự ngành CNTT. Chọn ngành học phù hợp tại Trường ĐH CNTT và biến những điều không thể thành có thể ngay hôm nay.

Tuyển sinh 7 ngành Trường Đại học Công nghệ Thông tin tuyển sinh 7 ngành với các hệ đào tạo khác nhau. Bao gồm: chương trình tiên tiến, tài năng, chất lượng cao, chính quy. Thông tin chi tiết, vui lòng truy cập: tuyensinh.uit.edu.vn hoặc liên hệ địa chỉ sau: Trường Đại học Công nghệ Thông tin - Đại học Quốc gia TP.HCM Khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP.HCM Điện thoại tư vấn tuyển sinh: 0967.247.555 Email: tvts@uit.edu.vn

