​Siêu thị Co.opmart sắp khai trương tại thành phố Châu Đốc

Theo thông tin từ Liên hiệp HTX Thương mai TP.HCM - Saigon Co.op, siêu thị Co.opmart Châu Đốc sẽ chính thức khai trương và đi vào hoạt động từ ngày 14-1-2017 tại tổ 21, khóm Châu Quới 3, phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc, An Giang. Đây hứa hẹn sẽ là nơi mua sắm hàng hóa có xuất xứ rõ ràng, giá cả hợp lý và chất lượng cao cho người dân thành phố Châu Đốc và các khu vực lân cận trong dịp Tết 2017.

Ngoài ra, Co.opmart Châu Đốc sẽ là điểm phân phối hàng bình ổn giá và quảng bá hàng Việt hiệu quả đến người dân nơi đây cùng các khu vực lân cận. Đồng thời, Co.opmart Châu Đốc cũng sẽ là cầu nối đưa hàng hóa, đặc sản của tỉnh An Giang nói chung và xứ chùa Bà nói riêng đến hệ thống siêu thị Co.opmart trên toàn quốc.

Theo buổi báo cáo cuối năm về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh An Giang, kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2016 đạt được kết quả tích cực với tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 6,5% và tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 11,76% so với cùng kỳ. Với tốc độ tăng trưởng kinh tế cao thứ 7 trong vùng đồng bằng sông Cửu Long, vị trí địa lý đặc biệt thuận lợi trong việc giao thương cùng việc luôn tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư nên đã thu hút được nhiều doanh nghiệp trong và ngoài đến An Giang ngay trong nửa cuối năm 2016 và đầu năm 2017. Nhờ vậy, các lĩnh vực thương mại, dịch vụ không ngừng phát triển, đời sống của người dân nơi đây cũng ngày càng cải thiện nhanh chóng.

T.T