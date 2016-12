Như vậy, các khách hàng mua căn hộ này đã không lầm khi “chọn mặt gửi vàng” cho Hưng Lộc Phát, chủ đầu tư được biết đến nhiều với triết lý kinh doanh “nói được làm được”.

Nỗ lực vì khách hàng

Theo kế hoạch của chủ đầu tư Hưng Lộc Phát, Block C của dự án Hưng Phát Silver Star sẽ được cất nóc vào tháng 2-2017 và bàn giao nhà vào Quý 4-2017. Tuy nhiên, Hưng Lộc Phát và các đối tác đã nỗ lực đẩy nhanh tiến độ cất nóc Block C lên 2 tháng với mong muốn giúp khách hàng sớm có nơi an cư. Cùng với block C, hai block còn lại của dự án cũng đã thi công vượt tiến độ đề ra. Hiện cả hai block này đã thi công đến tầng 19 trên tổng số 24 tầng và dự kiến sẽ cất nóc trước Tết Nguyên đán.

Lâu nay, việc thi công dự án vượt tiến độ thường chỉ xảy ra với những chủ đầu tư lớn, chuyên nghiệp. Vì vậy, việc Hưng Phát Silver Star “về đích” sớm hơn hai tháng không chỉ thể hiện tiềm lực mà còn khẳng định uy tín của Hưng Lộc Phát trong các cam kết với khách hàng.

Ông Nguyễn Dư Lực, Chủ tịch HĐQT Hưng Lộc Phát, cho biết ngay từ đầu, công ty đã lựa chọn những nhà thầu lớn, có năng lực và uy tín trên thị trường như CC1 (xây dựng), Dinh Phát (tư vấn thiết kế), FQM (tư vấn giám sát)… để đảm bảo tiến độ thi công cũng như chất lượng công trình ở mức cao nhất. “Hiện nay, công tác hoàn thiện khu căn hộ và lắp đặt trang thiết bị hoàn thiện căn hộ, cảnh quan, giao thông nội bộ, trường học, phòng gym, công viên, khu sinh hoạt cộng đồng, hồ bơi tràn tại tầng 5… đang được triển khai đồng bộ. Chúng tôi cam kết công trình không chỉ hoàn thiện sớm hơn so với cam kết mà chất lượng cũng sẽ ở mức cao nhất. Cụ thể, Hưng Lộc Phát đã cho nâng cấp một số hạng mục nội thất cao cấp hơn so với cam kết ban đầu với khách hàng như thay cửa nhôm thành cửa nhựa, lõi thép; thay thiết bị bếp Malloca thành Hafele….”, ông Lực nói.

Cơ hội cuối mua căn hộ Hưng Phát Silver Star

Hưng Phát Silver Star gốm có 447 căn hộ diện tích từ 62 - 90 mét vuông nằm trên đường Nguyễn Hữu Thọ, liền kề khu đô thị Phú Mỹ Hưng (quận 7). Tất cả các căn hộ đều có hướng nhìn ra thiên nhiên xanh mát bên ngoài, nội thất bố trí thông thoáng, thuận tiện trong sinh hoạt hàng ngày. Bên cạnh đó, mật độ xây dựng của dự án khá thấp, phần lớn diện tích dành cho công viên cây xanh, lối đi dạo, hồ bơi, khu tập thể dục, khu vui chơi trẻ em và hệ thống tiện ích đa dạng tại khu trung tâm thương mại 5 tầng… Tất cả mang đến cho khách hàng một không gian sống hiện đại, tiện nghi và an ninh được đảm bảo 24/4.

Một điểm cộng của Hưng Phát Silver Star là tọa lạc ngay trung tâm khu Nam Sài Gòn, gần tuyến metro số 4 và các công trình lớn đang chuẩn bị triển khai như nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ, đường cao tốc Bến Lức - Long Thành, cầu Thủ Thiêm 4 nối với quận 2, cầu Kênh Tẻ 2… Khi các công trình này hoàn thiện không chỉ giúp việc di chuyển từ Hưng Phát Silver Star đến trung tâm quận 1, quận 5 và các khu vực khác thuận tiện hơn mà còn gia tăng giá trị tài sản cho các chủ căn hộ. Đặc biệt, sắp tới, việc được đầu tư các dự án hạ tầng quy mô lớn tại đây như cầu Nguyễn Khoái, cầu Thủ Thiêm 3, cầu Thủ Thiêm 4, mở rộng đường Lê Văn Lương, đặc biệt là việc xây cầu vượt hầm chui tại nút giao thông Nguyễn Hữu Thọ - Nguyễn Văn Linh chắc chắn khu vực này sẽ càng trở nên hấp dẫn hơn. Từ đây sẽ kéo theo giá trị bất động sản cho các khách hàng sở hữu Hưng Phát Silver Star ngày càng tăng.

Theo ông Lực, khách hàng chỉ phải thanh toán 30% tổng giá trị cho đến khi nhận nhà. Đặc biệt, nhân dịp cất nóc dự án các khách hàng mua tại thời điểm này còn được nhận thêm ưu đãi 5 chỉ vàng. Với chính sách thanh toán ưu việt này giúp các gia đình mới cưới, các nhà quản lý trẻ dễ dàng hiện thực hóa giấc mơ an cư tại Nam Sài Gòn mà không cần lo lắng về áp lực tài chính. Thống kê cho thấy tính đến nay, dự án đã tiêu thụ được hơn 90% số lượng căn hộ. Những căn cuối cùng còn lại cũng đang được nhiều khách hàng săn đón bởi có thể kiểm chứng được chất lượng công trình và đón đầu căn hộ tăng giá khi sắp đến ngày bàn giao.

