Dự án metro: trễ ngày nào, ảnh hưởng đến sinh kế ngày đó 

* Anh Vương Hữu Danh (24 tuổi, quận 5): Chờ metro cho an toàn, hiện đại Tôi thích các phương tiện công cộng bởi sẽ có nhiều thời gian hơn để làm các công việc khác, không phải lo nắng mưa, kẹt xe và trên hết là sự an toàn. Thế nên tôi quan tâm rất nhiều đến dự án metro ở TP.HCM và luôn hi vọng một ngày nào đó TP được như Bangkok hay Tokyo, với hệ thống metro thông suốt và nhanh chóng phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Tôi hay bất kỳ người dân thành phố nào cũng mong muốn đơn vị thi công sớm hoàn thành dự án, giải quyết sớm các công trường đang nằm án ngữ giữa lòng thành phố. Tuyến metro số 1 được hoàn thành đúng tiến độ, đi vào hoạt động hiệu quả là một giải pháp quan trọng giúp thành phố thay đổi bộ mặt đô thị, bước đầu giúp người dân thay đổi nhận thức về một phương tiện công cộng tiện lợi. Trong sự kỳ vọng về một tuyến metro được hình thành, tôi nghĩ không chỉ riêng tôi mà nhiều người đều nghĩ đến việc sẽ dần loại bỏ xe cá nhân để chọn hình thức di chuyển mới, an toàn và hiện đại hơn.