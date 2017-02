Làm gì để Huế "sống" về đêm?

* Ông Nguyễn Văn Thành (chủ tịch UBND TP Huế): Ưu tiên chiếu sáng khu vực sông Hương Trước mắt, TP Huế sẽ điều chỉnh chế độ vận hành của hệ thống chiếu sáng công cộng do TP trực tiếp quản lý như hệ thống đèn chiếu sáng trong công viên, đèn công cộng, đèn giao thông... để phù hợp với lượng điện và ánh sáng tăng thêm. Đồng thời, TP sẽ lập những dự án nhỏ trong điều kiện kinh phí cho phép để lắp đặt, trang trí thêm hệ thống đèn chiếu sáng dọc hai bờ sông Hương. Cần ưu tiên trước cho khu vực này, nơi có khu chợ đêm, phố đi bộ và các công viên dọc hai bờ sông được xem là linh hồn của TP du lịch Huế về đêm. Ông Nguyễn Văn Thành - Ảnh: N.Linh Chúng tôi cũng đã làm việc với Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế để tăng cường chiếu sáng các kiến trúc kinh thành, cung điện, kỳ đài... về đêm, vào các ngày cuối tuần và dịp lễ, tết - thời điểm có lượng khách du lịch đến đây rất đông. Ngoài ra, các khách sạn, công sở và nhà dân cũng được vận động bật đèn chiếu sáng vào cuối tuần để cho TP rực rỡ hơn. Đặc biệt có một số khách sạn, nhà hàng ở mặt tiền trục đường chính Lê Lợi sẽ trang trí thêm hệ thống điện chiếu sáng nghệ thuật. Chi phí cho việc lắp đặt này sẽ được TP hỗ trợ một phần từ nguồn kinh phí chiếu sáng công cộng. Sau khi TP ban hành công văn vận động đã nhận được sự hưởng ứng của hầu hết các cơ quan, đơn vị có trụ sở đặt tại địa bàn TP. Quan điểm của UBND TP Huế là tiết kiệm điện trong sinh hoạt và tiêu dùng chứ không nên tiết kiệm điện chiếu sáng đường phố và giao thông. An toàn cho người dân khi đi trên đường phố là vô cùng quan trọng. Một mạng người bằng bao nhiêu tiền điện nếu xảy ra tai nạn giao thông chỉ do đường tối? Chưa kể điện sáng sẽ làm giảm thiểu rất nhiều tệ nạn xã hội như ma túy, mại dâm, cướp giật...