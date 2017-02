Karaoke tra tấn láng giềng, chính quyền than 'rất khó'...

Trách nhiệm của phường, xã Hơn 150 ý kiến phản hồi bài “Karaoke tra tấn láng giềng” (Tuổi Trẻ ngày 2-2), đã có rất nhiều lời than thở của những người đang phải chịu đựng tiếng ồn và đề xuất cách giải quyết tình trạng này. Đến giờ bên tai tôi vẫn còn vang động bởi dàn nhạc của hàng xóm. Suốt từ 29 tết đến giờ, trừ lúc ngủ, họ mở nhạc hết cỡ làm náo động cả xóm làng. Nhà ấy có mấy con trai đi làm ăn ở TP.HCM nên mua cả dàn âm thanh cực lớn, những ngày tết bạn bè tụ tập thâu đêm suốt sáng, bia vào thì nhạc ra. Phải chi họ hát hay và mở âm thanh vừa đủ nghe thì ai nói gì, đằng này, giọng ca vừa có vị đắng của bia, vị cay của rượu, vị chua của dưa cải, tất cả hòa vào nhau ra cái vị đặc trưng của say xỉn... Thành thật mà nói: Tôi cũng xin lạy trời! Nguyễn Rum (nguyenrum85@...) Tôi ở huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang, không phải mấy ngày tết mà ngày thường cũng vậy, nhạc sống kẹo kéo hoành hành cả ngày lẫn đêm. Con cái không thể nào học bài được. Đi làm cả ngày về nhà, chỉ có buổi tối để trò chuyện với gia đình cũng không được. Giải pháp là phải chế tài mạnh với những người gây ra tiếng ồn này. Tôi nghĩ phải giao việc quản lý và xử phạt này cho chính quyền UBND cấp xã, vì giao cho phòng văn hóa thông tin quản lý thì không thích hợp bởi không trực tiếp quản lý địa bàn và thời gian đi thực địa cũng không nhiều. Châu Hoàng Ân (an_ketoan@...) Chính quyền, công an phường khi dân gọi điện cầu cứu thì thường không xuống giải quyết, còn nói là “người ta vui một chút mà...”, có khi còn mắng “sao ông/bà khó tính thế”. Do đó, để xử lý triệt để vấn nạn ô nhiễm tiếng ồn này, chính quyền cấp quận hay thành phố nên lấy tiêu chuẩn không để xảy ra tình trạng ô nhiễm tiếng ồn làm cơ sở để đánh giá chính quyền phường thì mới mong phường xử lý quyết liệt và người dân sẽ không còn bị tra tấn khổ sở nữa. baocong@...