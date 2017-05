Á quân Thần tượng bolero 'chơi lớn' với 2 album 5 MV

Á quân Thần tượng bolero 2016 Võ Đình Phước - Ảnh: Minh Hoàng

Bước ra từ cuộc thi Thần tượng bolero 2016, có thể nói Võ Đình Phước là ca sĩ sung sức nhất của showbiz Việt khi chỉ trong một năm mà anh đã có cho riêng mình đến 9 album.

Sau khi phát hành hàng loạt album: Đình Phước - Bolero remix dance, Vol.6 Đông remix, Xuân Vol.7 - The best of Bolero... vào cuối năm 2016 đầu năm 2017, Đình Phước vừa trình làng cùng lúc hai album Vol.8 - Mưa bong bóng và Vol.9 - Lại nhớ người yêu gồm những nhạc phẩm được làm mới lại hoàn toàn từ dòng nhạc bolero trữ tình.

Ngoài giới thiệu cùng lúc hai album mới phát hành, Đình Phước còn giới thiệu 5 MV mới nhất của anh là: Xin em đừng xé thư tình, Nhớ Tần Phi, Tình Huế, Đắp mộ cuộc tình, Hoa rừng phố núi (Nhạc: Lê Chí Hiếu - phổ thơ: Phan Ngọc Thường Đoan).

MV Xin em đừng xé thư tình

Trả lời câu hỏi của Tuổi Trẻ về việc lấy nguồn lực kinh tế từ đâu để thực hiện cùng lúc nhiều sản phẩm âm nhạc trong thời buổi khó khăn này, Đình Phước thật thà cho hay:

"Khi tôi trúng tuyển vào vòng ghi hình chương trình Thần tượng Bolero, biên tập viên âm nhạc Quốc Hưng đã liên hệ và hỗ trợ mình. Anh hiện cũng là quản lí của tôi và giúp tôi cho đến nay".

Đình Phước cũng cho hay hiện anh đã ngưng theo đuổi chương trình đại học để toàn tâm toàn ý cùng âm nhạc.

"Tôi vào TP.HCM được 4 năm. Ban đầu là để học đại học ngành công nghệ thông tin và vẫn phải nhận trợ cấp hằng tháng từ gia đình.

Nhưng chi phí học tập, ăn ở tại TP này quá đắt đỏ so với những hỗ trợ từ gia đình. Tôi đã quyết định về quê Bình Phước nhưng may sao lại nhận được tin trúng tuyển của Thần tượng bolero" - học trò của đội ca sĩ Quang Linh trong Thần tượng bolero 2016 kể.

Từ cơ hội đó, Đình Phước đã có nhiều nỗ lực để khẳng định mình. Anh cho hay ngoài những album và MV vừa phát hành, thời gian tới anh cùng ekip của mình sẽ thực hiện hàng loạt MV mới tại các danh lam thắng cảnh của cả nước cũng như ghi âm cho album Vol.10.

Q.N.