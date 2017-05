Nam diễn viên phim khiêu dâm Nhật Bản: Kiệt sức và kêu cứu

"Ông vua" phim khiêu dâm Nhật Bản Shimiken

Số lượng nam diễn viên phim khiêu dâm ở Nhật còn ít hơn cả số hổ Bengal nữa, với 4.000 phim mới ra mắt mỗi tháng, số lượng nam diễn viên rõ ràng là không thể nào đủ được. Shimiken từng than vãn trên Twitter năm 2015

Trong khi ở Nhật có đến hơn 10.000 nữ diễn viên hoạt động trong lĩnh vực phim khiêu dâm, thì số lượng nam diễn viên trong nghề này chỉ có khoảng 70.

Một trong những nguyên nhân có lẽ là do những nỗi khắc nghiệt trong nghề mà “ông vua” phim khiêu dâm Nhật Bản Shimiken đã từng nhiều lần trải lòng trong các cuộc phỏng vấn với báo chí.

Áp lực thể lực và chưa hề phải dùng viagra

Gần 40 tuổi, Shimiken được mệnh danh là ”ông vua” của ngành công nghiệp phim người lớn với “thành tích” đóng chung với hơn 7.500 nữ diễn viên từ khi bắt đầu sự nghiệp năm 19 tuổi.

Chính việc thiếu trầm trọng diễn viên nam đã khiến khối lượng công việc mà Shimiken và những người khác phải gồng gánh tăng lên khủng khiếp, đến mức anh thấy kiệt sức và phải “kêu cứu”.

Đặc biệt, với những “ngôi sao hạng A” như Shimiken thì chuyện “xoay tour” liên tục là không thể tránh khỏi trong bối cảnh cứ mỗi năm lại có thêm 6.000 diễn viên nữ.

Theo một bài viết của tạp chí GQ năm 2015, sức chịu đựng của Shimiken được xem là ”huyền thoại” khi anh có thể quay đến 8-9 tiếng mỗi ngày, suốt 7 ngày trong tuần.

Để có được thể lực cần thiết cho công việc của mình, Shimiken phải tập thể dục 90 phút mỗi ngày, 4 ngày mỗi tuần, tập trung vào nâng tạ nặng và tập ngồi xổm giúp tăng thể lực và hormon testosterone.

Ngoài ra, lúc nào anh cũng phải mang bên mình các loại dược phẩm bổ sung như glutamine, arginine và vitamin.

Lúc mới có tên tuổi, Shimiken bắt đầu tuân thủ các nguyên tắc thể lực như ăn uống theo chế độ ăn toàn protein, chăm chỉ tập gym, và kiêng rượu bia.

Nam diễn viên kinh nghiệm gần 20 năm trong nghề tự tin khẳng định mình chưa phải dùng đến Viagra.

Shimiken giao lưu với người hâm mộ - Ảnh: GQ

Định kiến xã hội

Bên cạnh các yêu cầu cao về thể chất và sức chịu đựng, cũng như áp lực công việc, thì định kiến xã hội cũng là một nguyên nhân khiến nhiều nam giới không dấn thân vào nghề.

Vì số lượng nam diễn viên ít như vậy nên nếu ai đó tham gia vào nghề sẽ được nhận ra ngay, và do đó cũng khó mà có được cuộc sống bình thường như trước kia.

“Một khi bạn đã trở thành một diễn viên phim người lớn, bạn sẽ gặp rất nhiều khó khăn để kiếm được một công việc ‘bình thường’ khác”,” đạo diễn phim tài liệu The Other Side of the Sex (Mặt khác của tình dục) Yujiro Enoki nói.

“Và mọi việc chỉ có thể trở nên tồi tệ hơn nếu bạn cố gắng che giấu quá khứ của mình”, vị đạo diễn nói tiếp. “Không cần biết là bạn đã ‘về hưu’ hay chưa, bạn cũng sẽ không thể có được tài chính tín dụng từ ngân hàng, vậy nên, ví dụ, sẽ rất khó khăn để bạn vay tiền mua nhà”.

Vài năm trước, chính bản thân Shimiken thậm chí còn không thể thuê được một căn hộ để ở, vì hết chủ nhà này đến chủ nhà khác kỳ thị công việc của anh, dù anh có cho họ coi tài khoản ngân hàng của mình.

Cho đến khi gặp một đại lý kinh doanh bất động sản là người hâm mộ của mình, Shimiken mới thuê được nhà sau khi đồng ý đi ăn tối cùng những người hâm mộ khác ở văn phòng của cô này.

Từng kết hôn rồi ly một lần và có hai con gái sinh đôi, Shimiken cho biết mình luôn tranh thủ đến thăm các con khi có thể, nhưng vẫn lo ngại rằng các con mình sẽ bị người đời cười chê vì công việc của ba mình.

“Một ngày nào đó, tôi sẽ nói với các con là ba đã chọn một sự nghiệp khiến nhiều người hạnh phúc”, Shimiken chia sẻ với GQ, không quên khẳng định mình không hề hối hận khi chọn công việc này và sẽ “tiếp tục làm đến khi chết”.

Ở Nhật, những người lớn tuổi còn hoạt động trong ngành công nghiệp phim người lớn không có gì là lạ.

Một trong những nam diễn viên phim khiêu dâm lớn tuổi nhật Nhật Bản là cụ Shigeo Tokuda, năm nay 83 tuổi.

Nam diễn viên phim khiêu dâm lớn tuổi nhật Nhật Bản Shigeo Tokuda - Ảnh: Reuters

NGỌC ĐÔNG