Guardians Of The Galaxy 2: nông cạn và hời hợt

Guardians Of The Galaxy 2 đang đứng đầu trên mọi bảng xếp hạng về doanh thu khắp thế giới. Tuy nhiên, ở Việt Nam, nó vẫn chỉ chiếm vị trí thứ yếu, do sức hút vô cùng lớn của bộ phim Việt Nam Em chưa 18 (đạo diễn Lê Thanh Sơn).