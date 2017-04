Phạm Băng Băng làm giám khảo Cannes 2017

Phạm Băng Băng là 'khách quen' của thảm đỏ Cannes - Ảnh: tư liệu

Đêm 25-4 (giờ VN), ban tổ chức Liên hoan phim danh giá nhất thế giới: Cannes 2017 đã công bố 8 thành viên Ban giám khảo bên cạnh Pedro Almodovar (được công bố trước đó).

Dễ nhìn thấy sắc tộc, giới tính đã được Cannes xóa nhòa với danh sách này. Nữ diễn viên người Mỹ Jessica Chastain sẽ góp mặt cùng ngôi sao châu Á Phạm Băng Băng, nữ diễn viên Pháp Agnes Jaoui và nữ đạo diễn Maren Ade nổi tiếng qua phim hài Toni Erdmann năm ngoái.

Phạm Băng Băng vốn là gương mặt thân quen ở Cannes từ nhiều năm qua không chỉ dưới cương vị thành viên của phim tranh giải (phim Chongqing Blues), mà cô còn là đại diện thương hiệu cho một số nhà tài trợ Cannes hàng năm như L’Oreal, Chopard… nên thường xuyên làm khách mời mỗi khi Liên hoan phim.

Về phía thành viên nam, bốn cái tên cộm cán bao gồm nam tài tử da màu đình đám Will Smith, đạo diễn Ý từng giành giải Oscar Paolo Sorrentino, soạn giả người Pháp Gabriel Yared và đạo diễn Hàn quốc Park Chan Wook hứa hẹn một cuộc tranh luận thú vị để chọn ra chủ nhân của các giải thưởng quan trọng.

Pedro Almodovar (trái) - Ảnh: Tư liệu

Riêng Chủ tịch Ban giám khảo - Nhà làm phim Tây Ban Nha Pedro Almodovar cũng là một dấu ấn không nhỏ của điện ảnh đương đại khi ông vốn là một người đồng tính công khai. Vì vậy, lựa chọn của Pedro chắc chắn cũng sẽ thâm thúy như chính những tác phẩm ông làm ra.

Tuy Pedro chưa từng sở hữu Cành cọ vàng trong tay như ông cũng đã kịp khẳng định hào quang của mình tại Cannes năm 1999 với phim All About My Mother (giải Đạo diễn xuất sắc) và năm 2006 với Volver (giải Kịch bản) cùng lấy đề tài về người mẹ.

Liên hoan phim Cannes năm nay kỷ niệm lần thứ 70, và sẽ diễn ra từ 17 đến 28-5 tại miền Nam nước Pháp.

Có 18 phim tranh giải được công bố trước, sau đó một số phim “chạy nước rút” cho khâu kiểm duyệt sẽ được tuyển chọn thêm. Theo lời đồn của báo giới, rất có thể hai trong số những phim cuối cùng lọt vòng tranh giải là tác phẩm của Lâu Diệp (Trung Quốc) và Roman Polanski (Pháp).

Jessica Chastain - Ảnh: tư liệu

ĐỨC TRẦN lược dịch