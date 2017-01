​Công bố đề cử Oscar lần thứ 89, La La Land có 14 đề cử

Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật điện ảnh vừa công bố danh sách các đề cử giải thưởng Oscar lần thứ 89 - Ảnh: Variety

Theo trang Variety, đây là lần đầu tiên việc công bố các đề cử giải thưởng Oscar được phát trực tuyến trên Youtube và trên các trang Oscar.com và Oscars.org.

Đúng như dự đoán của giới chuyên gia trong lĩnh vực điện ảnh, về tổng thể dễ thấy La La Land và Moonlight gần như có mặt ở khắp các hạng mục giải thưởng, riêng La La Land tiếp tục lập kỷ lục khi nhận được tới 14 đề cử tại các hạng mục giải thưởng Oscar năm nay.

Theo đó, lần lượt các đề cử giải thưởng Oscar năm nay cho những hạng mục chính là:

1, Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất

Mahershala Ali, phim Moonlight

Jeff Bridges, phim Hell or High Water

Lucas Hedges, phim Manchester by the Sea

Dev Patel, phim Lion

Michael Shannon, phim Nocturnal Animals

2, Nam diễn viên chính xuất sắc nhất

Casey Affleck, phim Manchester by the Sea

Andrew Garfield, phim Hacksaw Ridge

Ryan Gosling, phim La La Land

Viggo Mortensen, phim Captain Fantastic

Denzel Washington, phim Fences

3, Phim nước ngoài hay nhất

Land of Mine (Đan Mạch)

A Man Called Ove (Thụy Điển)

The Salesman (Iran)

Tanna (Úc)

Toni Erdmann (Đức)

4, Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất

Viola Davis, phim Fences

Naomie Harris, phim Moonlight

Nicole Kidman, phim Lion

Octavia Spencer, phim Hidden Figures

Michelle Williams, phim Manchester by the Sea

Từng lập kỷ lục 7 giải thưởng Quả cầu vàng, La La Land lại lập kỷ lục với 14 đề cử Oscar năm nay - Ảnh: Variety

5, Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất

Isabelle Huppert, phim Elle

Ruth Negga, phim Loving

Natalie Portman, phim Jackie

Emma Stone, phim La La Land

Meryl Streep, phim Florence Foster Jenkins

6, Phim hay nhất (năm nay có 8 đề cử)

Arrival

Fences

Hacksaw Ridge

Hell or High Water

Hidden Figures

La La Land

Lion

Manchester by the Sea

Moonlight

7, Đạo diễn xuất sắc nhất

Denis Villeneuve, phim Arrival

Mel Gibson, phim Hacksaw Ridge

Damien Chazelle, phim La La Land

Kenneth Lonergan, phim Manchester by the Sea

Barry Jenkins, phim Moonlight

8, Phim hoạt hình hay nhất

Kubo and the Two Strings

Moana

My Life as a Zucchini

The Red Turtle

Zootopia

D. KIM THOA