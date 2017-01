Khắc Hưng đã có một năm 2016 đầy thành công - Ảnh: GIA TIẾN 2016 đầy ắp sản phẩm Nguyễn Khắc Hưng bắt đầu năm 2016 rực rỡ bằng việc thành lập Công ty sản xuất âm nhạc AD Productions. Từ đây, anh đã sản xuất nhạc phim và sáng tác ca khúc cho phim Chờ em đến ngày mai. - Làm giám đốc âm nhạc live concert Hừng đông của nghệ sĩ violin Hoàng Rob. - Tham gia chương trình Khởi đầu ước mơ với vai trò nhà sản xuất cùng ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân. Thí sinh Phạm Anh Duy của đội Khắc Hưng - Trung Quân đã giành ngôi quán quân của chương trình. - Đứng sau rất nhiều bài hit: Sau tất cả (Erik), Cuộc tình không may (Mỹ Tâm), Ngày đó ta gặp lại (Thu Phương), Yêu (Khắc Việt), Con đường tôi (Trọng Hiếu), Anh đang nơi đâu (Miu Lê), Get down (Isaac), Lắng nghe con tim (Nguyễn Ngọc Anh), Baby baby (nhóm Monstar)... - Hiện Khắc Hưng đang là cố vấn âm nhạc cho đội của huấn luyện viên Thu Minh tại Giọng hát Việt 2017.