​Đề cử BAFTA 2017: Người Anh cũng yêu La La Land

BAFTA - best leading actress Danh sách đề cử các giải thưởng chính của BAFTA 2017 Phim hay nhất: Arrival, I Daniel Blake La La Land, Manchester by the Sea, Moonlight Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất: Dheepan, Julietta, Mustang, Son of Saul, Toni Erdmann Đạo diễn xuất sắc nhất: Denis Villeneuve (Arrival),Ken Loach (I Daniel Blake),Damien Chazelle (La La Land),Kenneth Lonergan (Manchester by the Sea),Tom Ford (Nocturnal Animals). Diễn viên nam chính xuất sắc nhất: Andrew Garfield (Hacksaw Ridge), Casey Affleck (Manchester by the Sea), Jake Gyllenhaal (Nocturnal Animals), Ryan Gosling (La La Land), Viggo Mortensen (Captain Fantastic). Diễn viên nữ chính xuất sắc nhất: Amy Adams (Arrival), Emily Blut (The Girl on the Train), Emma Stone (La La Land), Meryl Streep (Florence Foster Jenkins), Natalie Portman (Jackie) Diễn viên nam phụ xuất sắc nhất: Aaron Taylor-Johnson (Nocturnal Animals), Dev Patel (Lion), Hugh Grant (Florence Foster Jenkins), Jeff Bridges (Hell or High Water), Mahershala Ali (Moonlight) Diễn viên nữ phụ xuất sắc nhất: Hayley Squires (I Daniel Blake), Michelle Williams (Manchester by the Sea), Naomie Harris (Moonlight), Nicole Kidman (Lion), Viola Davis (Fences) Kịch bản gốc hay nhất: Hell or High Water, I Daniel Blake, La La Land, Manchester by the Sea, Moonlight Kịch bản chuyển thể hay nhất: Arrival, Hacksaw Ridge, Hidden Figures, Lion, Nocturnal Animals