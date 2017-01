VPop 20 Awards 2016: 'Sau tất cả' là ca khúc của năm 

Đại diện Top 20 bài hát của năm - Ảnh: QUANG ĐỊNH Ban tổ chức giải (YAN TV) đã công bố vào trao giải cho tám hạng mục với phần mở màn là Top 20 ca khúc của năm, gồm: Cause I love you (Noo Phước Thịnh) Sau tất cả (Erik) Trái tim em cũng biết đau (Bảo Anh) Em đã biết (Suni Hạ Linh và R.Tee) Tâm sự với người lạ (Tiên Cookie) Gửi anh xa nhớ (Bích Phương) Anh cứ đi đi (Hari Won) Anh đang nơi đâu (Miu Lê) Ngốc (Hương Tràm) Bống bống bang bang (nhóm 365) Bước đến bên em (Trọng Hiếu) Đếm ngày xa anh (Lou Hoàng & Only C) I wanna be your love (Đông Nhi & Ông Cao Thắng) I’m sorry babe (Bảo Thy) Lỗi ở yêu thương (Thanh Duy) Baby baby (Monstar) Việt Nam, đi, hôn và yêu (Phạm Hồng Phước) Keep me in love (Hồ Ngọc Hà, Kimmese) Bánh trôi nước (Hoàng Thùy Linh) Hãy về với nhau (Mỹ Tâm).