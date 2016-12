Địa Ngục Môn - truyện tranh Việt đoạt giải Bạc ở Nhật Bản

TTO - Bộ Địa Ngục Môn của Can Tiểu Hy (tên thật là Phan Cao Hà My), do NXB Mỹ thuật ấn hành, vừa đoạt giải Bạc cuộc thi truyện tranh quốc tế International Manga Award lần thứ 10 tại Nhật Bản.