Người làm nên giai điệu của City of stars

Khi cuốn phim ca nhạc “làm mưa làm gió” với hàng chục ngàn người theo dõi trên mạng xã hội thì trên YouTube, khi tìm kiếm ca khúc City of Stars trong phim, có đến hàng trăm bản cover từ các nhạc cụ khác nhau.

Hiệu ứng này chứng tỏ sức hút của âm nhạc trong phim rất đáng chú ý. Nhạc nền La La Land được sinh ra đầu tiên, trước những ca khúc có lời mà người ta thường gọi là Original Song (Bài hát gốc).

Nghe bản nhạc City of stars:

Hurwitz tiết lộ phần piano của phim ngốn mất hai năm rưỡi lao động miệt mài với khoảng 1.900 bản thu demo, được chính anh soạn từng nốt nhạc một: “Tôi hăng say với nó một cách kỳ lạ, thậm chí đổ bệnh vì thiếu ngủ”. Điều hay ho là tuy âm nhạc được làm trước cả khi phim khởi quay, thế nhưng nó vẫn “ăn” vào từng khung hình.

“Khi viết nhạc phim, tôi luôn đặt ra câu hỏi rằng mình có nhớ giai điệu này sau khi rời khỏi rạp không? Điều đó rất quan trọng với những người soạn nhạc như tôi” Hurwitz tiết lộ vì sao anh lại mất nhiều thời gian để tìm ra những nốt trầm bổng đầy tâm trạng của phim.

Thú vị ở chỗ Hurwitz chỉ viết nhạc. Và câu hát làm bao người rưng rưng “City of Stars, are you shining just for me? City of Stars, there’s so much that I can’t see” đến từ Pasek và Paul - hai nhạc sĩ nổi lên từ sân khấu Broadway qua vở Dear Evan Hansen.

