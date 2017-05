Đột tử vì uống nhiều caffein trong thời gian ngắn

Em Davis Cripe đã tử vong vì uống 3 loại thức uống có chứa caffein trong vòng chưa đầy 2 giờ - Ảnh: BBC

Ông Gary Watts - nhân viên điều tra về những cái chết bất thường của bang South Carolina, cho biết cậu học sinh Davis Allen Cripe đã ngã quỵ tại một trường trung học hồi tháng 4 vừa qua sau khi uống một ly latte McDonalds, một lượng lớn nước ngọt Mountain Dew và một loại thức uống bổ sung năng lượng trong vòng chưa đến 2 giờ.

Đài BBC ngày 16-5 dẫn báo cáo kết quả điều tra cho biết em Cripe (16 tuổi) đã qua đời vì "vấn đề tim mạch do caffein gây ra tình trạng rối loạn nhịp tim". Em Cripe được biết không hề mắc bệnh tim mạch.

Ông Watts cho biết Cripe nặng 90 kg nhưng không bị béo phì. "Đây không phải là do quá liều caffein. Chúng tôi không nói rằng nguyên nhân cái chết là do tổng lượng caffein trong cơ thể. Nguyên nhân là do cậu bé đã uống trong thời gian ngắn và việc dùng thức uống tăng lực cuối cùng đã gây ra vấn đề rối loạn nhịp tim" - ông Watts nhận định.

Các nhân chứng trong vụ việc không nhớ được thương hiệu thức uống năng lượng mà Cripe đã dùng ngoài lời khai đó là một lon có cùng kích cỡ với lon nước ngọt cỡ lớn.

Học viện Nhi khoa Mỹ (AAP) đã cảnh báo rằng trẻ em và thanh thiếu niên không nên uống thức uống tăng lực. AAP cho rằng các thành phần trong thức uống năng lượng chưa được thử nghiệm ở trẻ em và "không ai có thể đảm bảo các loại thức uống này là an toàn".

AAP cho biết tác dụng phụ của thức uống năng lượng bao gồm rối loạn nhịp tim và khiến huyết áp thay đổi. Hầu hết các thức uống này có chứa một lượng caffein tương đương 3 tách cà phê và khoảng 14 muỗng đường.

Caffein là chất kích thích, hoạt động trên hệ thần kinh trung ương chỉ trong vòng vài phút sau khi uống. Caffein giúp tăng sự tỉnh táo và giảm buồn ngủ nhưng cũng có tác dụng gây rối loạn nhịp tim và gây cảm giác lo lắng. Một khi say caffein cần phải mất hàng giờ để loại nó ra khỏi cơ thể.

Khoảng 400 mg caffein mỗi ngày là mức an toàn đối với người lớn khỏe mạnh.

ANH THƯ