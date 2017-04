Đoàn Thị Hương: 'Xin cảm ơn mọi người đã giúp đỡ'

Báo chí quốc tế rất quan tâm đến phiên tòa lần 2 xét xử hai nghi phạm của Việt Nam và của Indonesia Ảnh: QUỲNH TRUNG

* Công tác bảo vệ an ninh lần này nghiêm ngặt hơn ở phiên xử lần một

Khoảng 6h30 sáng nay (tức 5h30 sáng 13-4, giờ VN), khi trời còn mờ tối, trước cổng toà án xét xử hai nghi phạm Đoàn Thị Hương của Việt Nam và Siti của Indonesia tại Sepang (Malaysia), cảnh sát Malaysia đã phân chia thành hai khu vực đăng ký dự toà cho báo chí: một khu vực dành cho báo chí trong nước và một dành cho báo chí nước ngoài.

Đến 9h42 (tức 8h42, giờ VN), chủ tọa tuyên bố kết thúc phiên tòa với thông báo củng cố hồ sơ tố tụng để gửi lên tòa thẩm quyền cao hơn trước ngày 30-5.

Theo ghi nhận của PV Tuổi Trẻ, bố bị cáo Đoàn Thị Hương đã không có mặt trong tòa của con mình.

Hương bình tĩnh và tươi tắn hơn

Đoàn Thị Hương xuất hiện tại tòa trong chiếc áo thun dài tay màu xanh, trông cô bình tĩnh và tươi tắn, theo ghi nhận của PV Tuổi Trẻ.

Cả hai bị cáo xuất hiện cùng lúc khi tòa bắt đầu thủ tục tố tụng.

Hai bên đại diện cho hai bị cáo lần lượt giới thiệu danh tính và hai phiên dịch tiến hành thủ tục tuyên thệ.

Tòa công bố cáo trạng đối với hai bị cáo và hỏi xem cả hai đã hiểu cáo trạng hay chưa. Lần này Đoàn Thị Hương gật đầu và không phát ngôn gì.

Theo ghi nhận của PV Tuổi Trẻ, lần này Đoàn Thị Hương có trao đổi nhiều hơn với người phiên dịch.

Các luật sư của hai bị cáo cũng đã đưa ra yêu cầu với thẩm phán về việc củng cố hồ sơ chuẩn bị cho tiến trình bảo vệ các thân chủ của mình.

Tòa đã ghi nhận các yêu cầu đó và tuyên bố kết thúc.

Trước khi được đưa ra ngoài trở về lại trại giam, bị cáo Đoàn Thị Hương đã kịp quay xuống gửi lời cảm ơn với các luật sư bảo vệ mình, với đại diện Đại sứ quán VN tại Kuala Lumpur, với người phiên dịch.

"Em xin cảm ơn! Em xin cảm ơn mọi người đã giúp đỡ em", cô nói bằng tiếng Việt và vẫy tay chào những người đang bảo vệ cho mình.

Hai bị cáo đã được ra xe cảnh sát chở về trại giam Kajang vào lúc 9h53.

Luật sư bảo vệ Hương nói gì?

Trao đổi với Tuổi Trẻ lúc 10h13, ngay sau khi phiên toà kết thúc, luật sư Teh Poh Teik cho biết ông đã thu được những bằng chứng "rất mạnh" để bào chữa cho bị cáo Đoàn Thị Hương và ông tin rằng với những bằng chứng hiện có ông và luật sư Narah Singh cùng những người cộng sự sẽ giúp Hương thoát tộii.

"Vào thời điểm này, tôi không thể tiết lộ bất cứ bằng chứng nào. Để thu thập hết tất cả bằng chứng, chúng tôi cần một vài tháng", luật sư Teh Poh Teik nói với Tuổi Trẻ.

PV Tuổi Trẻ có mặt trong phòng xử án cho biết Luật sư của nghi phạm Indonesia và cả luật sư Teh đều nhiều lần đứng lên yêu cầu toà hỗ trợ việc yêu cầu cảnh sát Malaysia cung cấp chứng cứ, phim trích xuất từ camera và các bản khai của những người Triều Tiên.

"Chúng tôi gặp khó khăn trong quá trình chuẩn bị tài liệu để bảo vệ thân chủ", các luật sư nêu ý kiến. Ông Teh cho biết đã viết hai thư cho cảnh sát Malaysia để yêu cầu hỗ trợ nhưng chưa được phản hồi.

Hai luật sư người Malaysia bảo vệ cho Đoàn Thị Hương trong vòng vây của giới truyền thông sau khi phiên tòa kết thúc - Ảnh: LÊ NAM

Dưới đây là hình ảnh hai luật sư người Malaysia bảo vệ cho Đoàn Thị Hương vừa đến tòa:

Đến 7h10, quầy đăng ký tham dự cho báo chí đã đóng. Ước tính có đến hàng trăm phóng viên từ rất nhiều cơ quan báo chí và hãng thông tấn quốc tế như báo Tuổi Trẻ, Asahi, Kyodo News, Reuters, AP, AFP... đang có mặt trước cổng toà.

Anh Ng Chun Kiat, phóng viên thường trú ở Singapore làm việc cho báo Asahi Shimbun của Nhật, cho biết rất may mắn có được tấm thẻ dự toà.

Anh cho biết rất nóng lòng gặp ông Đoàn Văn Thạnh, bố của Đoàn Thị Hương tại toà, vì đồng nghiệp ở Việt Nam đã thông báo ông Thạnh qua Malaysia rồi nhưng Ng Chun Kiat không tìm được để phỏng vấn.

Lúc 8g, hai luật sư bào chữa cho Đoàn Thị Hương là Naran Singh và Teh Poh Teik đã vào sân toà.

Hai luật sư người Malaysia bảo vệ cho Đoàn Thị Hương đã có mặt tại sân tòa sáng nay - Ảnh: QUỲNH TRUNG

Bị cáo Đoàn Thị Hương (thứ ba từ phải sang) được cảnh sát đặc nhiệm Malaysia dẫn giải đến tòa sáng nay - Ảnh: Reuters

Liên đoàn Luật sư Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đã hoàn thiện việc tìm và thuê hai luật sư là ông Hisyam Teh Toh Teik và ông Naran Singh, người Malaysia.

Ông Hisyam Teh Toh Teik có một luật sư cộng sự, ông Naran Singh có ba luật sư cộng sự. Như vậy sẽ có 4 luật sư cộng sự hỗ trợ hai luật sư chính.

“Tôi tin Đoàn Thị Hương vô tội vì có nhiều yếu tố khẳng định điều này. Tuy nhiên cũng có thể điều này sẽ không xảy ra mà phải đợi đến vài tháng nữa. Cho dù phương án nào xảy ra, cũng nên có niềm tin rằng có nhiều tín hiệu tốt vì Hương đã cung cấp khá nhiều thông tin có ích. Chúng tôi cũng có những thông tin có lợi dù hiện giờ Đoàn Thị Hương vẫn bị buộc tội giết người, nạn nhân là một người Triều Tiên" Luật sư Malaysia, ông Hisyam Teh Toh Teik người bảo vệ cho bị cáo Đoàn Thị Hương

Liên đoàn luật sư VN cũng có cử ba 3 luật sư có nhiều kinh nghiệm là ông Nguyễn Văn Chiến, Trần Tuấn Phong và Nguyễn Minh Tâm hỗ trợ pháp lý cho Đoàn Thị Hương.

An ninh nghiêm ngặt hơn với cảnh sát đặc nhiệm

Theo thông tin từ báo chí Indonesia, tại phiên tòa sáng nay, toàn bộ đội ngũ luật sư của nghi phạm Siti Aisyahs và Hội bảo vệ Công dân Indonesia, Đại sứ quán Indonesia tại Kuala Lumpur sẽ tham gia phiên tòa.

PV Tuổi Trẻ Lê Nam có mặt trong toà cho biết so với toà lần trước (tổ chức ngày 1-3), lần này an ninh chặt hơn với nhiều cảnh sát chống bạo động trang bị công cụ nghiệp vụ.

Lực lượng bảo vệ an ninh cho phiên tòa đã có mặt từ sáng sớm - Ảnh: QUỲNH TRUNG

Cảnh sát đặc nhiệm Malaysia bảo vệ phiên tòa sáng nay - Ảnh: QUỲNH TRUNG

Trong sân tòa, lúc 7h55 PV Lê Nam cho biết đã trông thấy bị cáo Siti người Indonesia đã được dẫn đến.

Theo ghi nhận của phóng viên Tuổi Trẻ ở hiện trường, phiên toà lần này có hai điểm khác biệt lớn so với lần trước. Đầu tiên là an ninh được thắt chặt hơn khi rất nhiều cảnh sát trang bị vũ trang, áo giáo và búa cùng nhiều đội đặc nhiệm được bố trí rải khắp sân toà án.

Hai là, ở phiên toà lần trước, các phóng viên không có thẻ tác nghiệp vẫn được vào sân toà ghi nhận hình ảnh nhưng lần này, các phóng viên chỉ được phép đứng trước cổng trước sự án ngữ của nhiều cảnh sát.

Hạn chế phóng viên vào tòa tác nghiệp

Chỉ những phóng viên có thẻ tác nghiệp do ban tổ chức phát mới vào được bên trong. Theo thông tin của Tuổi Trẻ, tòa ở Sepang chỉ cấp thẻ cho khoảng 40 phóng viên vào dự tòa.

Phóng viên Lê Nam của báo Tuổi Trẻ là một trong hai phóng viên từ Việt Nam sang có thẻ tác nghiệp để vào trong phòng xử án.

Lúc 8h20, sau hơn một giờ lái xe từ trung tâm thủ đô Kuala Lumpur, bà Trần Thị Chang - Chủ nhiệm Câu lạc bộ phụ nữ Việt Nam tại Malaysia, và hai thành viên khác trong CLB đã đến toà án ở Sepang để theo dõi phiên xét xử Đoàn Thị Hương.

Bà Chang cho biết CLB phụ nữ đến đây để thể hiện sự ủng hộ cho cô Đoàn Thị Hương và mong Đoàn Thị Hương được xét xử một cách công bằng. "Chúng tôi luôn bên cạnh cô Đoàn Thị Hương", bà Chang cho biết.Trao đổi với Tuổi Trẻ, cô Luki, phóng viên nhật báo Kompas của Indonesia, đang có mặt trước toà án ở Sepang, cho biết là một phóng viên quốc tế của báo Kompas cô đã theo dõi vụ án này trong hai tháng qua.

Luki cho biết hiện dư luận ở Indonesia rất quan tâm đến vụ án này và cô đến đây để đưa tin các luật sư sẽ bào chữa cho hai nghi phạm như thế nào.

"Cho đến nay cảnh sát chỉ mới bắt hai nghi phạm của Indonesia và Việt Nam. Tôi hi vọng nghi phạm Indonesia sẽ được xét xử công bằng", phóng viên Luki nói với Tuổi Trẻ. "Tôi hi vọng cả Siti và Đoàn Thị Hương sẽ được thả tự do hoặc ít nhất là không nhận án tử".

Phóng viên Luki của nhật báo Kompas của Indonesia - Ảnh: QUỲNH TRUNG

Chiều 12-4, tại Hà Nội, ông Bùi Quốc Thành, Phó Cục trưởng Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) đã thông tin cho báo chí về tình hình hỗ trợ pháp lý đối với công dân Đoàn Thị Hương. Ông Bùi Quốc Thành cho biết, từ khi vụ việc xảy ra ngày 13-2-2017 đến nay, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia, phối hợp với các cơ quan ngoài ngành tiến hành tìm và thuê luật sư bào chữa cho công dân Đoàn Thị Hương. Đến ngày 29-3, Liên đoàn Luật sư Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đã hoàn thiện việc tìm và thuê hai luật sư là ông Hisyam Teh Toh Teik và ông Naran Singh, người Malaysia. Ông Hisyam Teh Toh Teik có một luật sư cộng sự, ông Naran Singh có ba luật sư cộng sự. Như vậy sẽ có 4 luật sư cộng sự hỗ trợ hai luật sư chính. Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã cử 3 luật sư hàng đầu của Việt Nam để hỗ trợ các luật sư người Malaysia tiến hành bảo vệ và hỗ trợ pháp lý cho công dân Đoàn Thị Hương. Đến nay, trong tất cả các cuộc thăm viếng lãnh sự của Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đối với Đoàn Thị Hương, các cán bộ Đại sứ quán luôn nhận được lời nhắn của Đoàn Thị Hương với gia đình là cô vẫn mạnh khỏe, gia đình không nên sang thăm Hương ở Malaysia. Trong bốn lần thăm lãnh sự, Đoàn Thị Hương đều nhắn điều đó với các cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia và đặc biệt lo ngại sự an toàn của gia đình cô khi sang Malaysia.

Theo qui định của tòa, số phóng viên được vào dự phiên tòa rất hạn chế. Thậm chí mỗi quốc gia chỉ được cấp một thẻ tác nghiệp dự tòa.

Vì vậy rất nhiều phóng viên các nước phải đứng ở vòng ngoài trông ngóng thông tin và hình ảnh.

Các phóng viên phải trông ngóng thông tin từ vòng rào ngoài tòa án - Ảnh: QUỲNH TRUNG

Yêu cầu an ninh nghiêm ngặt của tòa khiến nhiều phóng viên phải "leo rào" tác nghiệp - Ảnh: QUỲNH TRUNG

Theo báo The Star của Malaysia, hai nữ nghi phạm đã được dẫn vào tòa án qua cửa phụ. Mỗi cơ quan báo chí chỉ được cử một phóng viên vào bên trong tòa án để theo dõi phiên xét xử.

Các nhà báo vào tòa bị cấm mang túi xách hay tai nghe, thiết bị điện tử. Nghiêm ngặt như ở phiên tòa công bố cáo trạng tổ chức ngày 1-3 tại cùng địa điểm như phiên xử diễn ra sáng nay.

Cảnh sát đặc nhiệm Malaysia được bố trí xung quanh khu vực tòa án - Ảnh: Reuters

LÊ NAM - QUỲNH TRUNG từ Sepang, Malaysia