10.000 bước chân không chỉ là đi bộ

Nên theo dõi cân nặng mỗi năm Tham gia chương trình theo dõi cân nặng trong 1 năm giúp giảm trọng lượng cơ thể tốt hơn thời gian 3 tháng hoặc dùng những trợ cụ tự thân và có thể hiệu quả về chi phí hơn, theo một nghiên cứu mới đây thuộc Đại học Cambridge (Anh). 1.267 người trưởng thành tham gia khảo sát ngẫu nhiên và có đối chứng từ 23 phòng khám chăm sóc sức khỏe ban đầu ở Anh. Trong đó 211 người chỉ can thiệp một lần qua tham vấn và tự dùng sổ tay trợ giúp theo dõi cân nặng, 528 người theo dõi trong 3 tháng và 528 người theo dõi 1 năm. Sau 1 năm, nhóm tự theo dõi giảm trung bình 3,26kg so với 4,75kg ở nhóm quan sát trong 3 tháng và 6,76kg ở nhóm quan sát 1 năm. Nhóm theo dõi 1 năm giảm đáng kể HbA1c và đường huyết lúc đói so với nhóm 3 tháng và nhóm tự theo dõi. BS MAI VĂN BÔN (Theo Lancet)