Nguy cơ trẻ nhiễm chì

Những biểu hiện ngộ độc chì Phần lớn trẻ em bị ngộ độc chì có biểu hiện bệnh rất kín đáo, dễ bị bỏ sót, chỉ có thể phát hiện qua khám chuyên khoa kỹ lưỡng. Nhưng những biểu hiện rõ của bệnh là trẻ thiếu máu, hay nôn, đau bụng, chán ăn hoặc các biểu hiện ít chơi, mệt mỏi, khó chịu, không phối hợp với các thành viên khác trong gia đình hoặc lớp học, chậm phát triển tinh thần. Các nghiên cứu cho thấy có mối liên quan tỉ lệ nghịch giữa IQ của trẻ em và nồng độ chì máu, kể cả các trường hợp có chì máu dưới 10 mcg/dl, trẻ có chì máu càng cao càng có nguy cơ mắc chứng tăng vận động và giảm tập trung. Ở người lớn, biểu hiện ngộ độc chì là lơ mơ, lẫn lộn, dễ buồn ngủ, co giật, đau đầu, liệt, miệng có vị kim loại, chán ăn, thiếu máu (ngay cả ở các trường hợp chì máu dưới 10 mcg/dl), giảm khả năng sinh đẻ, dễ sẩy thai... Nhưng việc có ngộ độc chì hay không cũng chỉ có thể đánh giá được khi khám chuyên khoa sâu. Can thiệp và theo dõi ngộ độc chì thường kéo dài hằng tháng đến hằng năm do chì thường gắn chặt vào xương. (Nguồn: Trung tâm chống độc - Bệnh viện Bạch Mai)