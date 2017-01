Xét nghiệm nước tiểu phát hiện thực phẩm có hại

Trong nghiên cứu này, 20 người đủ tiêu chuẩn chọn lọc từ 300 người tình nguyện tham gia khảo sát, được chia thành 4 nhóm ngẫu nhiên với 4 chế độ ăn khác nhau được đánh giá từ mức độ rất lành mạnh đến không lành mạnh (phù hợp với những quy chuẩn quốc tế như Tổ chức Y tế Thế giới - WHO). Độ tuổi từ 21 đến 65, chỉ số khối cơ thể (BMI) 20-35kg/m2.

Chế độ ăn tăng dần những thành phần trái cây, rau củ, ngũ cốc nguyên cám và chất xơ trong khi đó giảm những thành phần như chất béo, đường và muối.

Tất cả những thành viên khảo sát được theo dõi 72 giờ nội trú trong lúc họ được cho 1 trong 4 chế độ ăn. Nước tiểu được lấy 3 lần mỗi ngày: 9-13 giờ, 13-18 giờ và 18-9 giờ. Những mẫu nước tiểu được đánh giá quá trình chuyển hóa bằng cách phân tích các hợp chất hóa học của một loại chất căn bản.

Kết quả cho thấy sự hiện diện của 19 chất đồng hóa (tốt cho sức khỏe) cao hơn đáng kể sau 1 giờ tiêu thụ thức ăn từ chế độ ăn số 1 (tương thích nhiều nhất đối với khuyến cáo của WHO) so với chế độ ăn số 4 (là chế độ ăn nguy cơ cao nhất tương thích ít nhất đối với khuyến cáo của WHO).

Kết quả cũng cho thấy phần lớn mọi người thường thiếu ghi nhận những thực phẩm không lành mạnh trong khi lưu ý quá mức những thực phẩm lành mạnh.

BS MAI VĂN BÔN, (THEO LANCET - DIABETES & ENDOCRINOLOGY)