Chờ nghị định hướng dẫn, bệnh viện hết... thuốc nhóm đặc biệt

"Sau tết mới có nghị định hướng dẫn !" Đại diện Cục Quản lý dược, Bộ Y tế cho biết sau tết mới có nghị định hướng dẫn để gỡ vướng mắc. Nhiều bệnh viện đứng trước nguy cơ phải “lách luật”... để có thuốc cho người bệnh. Trao đổi với Tuổi Trẻ chiều 18-1, một đại diện Cục Quản lý dược công nhận do các quy định cũ đã hết hiệu lực, nên trong thời gian chuyển đổi có thể có những khó khăn trong việc mua bán thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần... Trước nỗi lo thiếu các loại thuốc đặc biệt của nhiều bệnh viện, đại diện Cục Quản lý dược cho biết nghị định hướng dẫn Luật dược sửa đổi vẫn đang trình Chính phủ xem xét và dự kiến sau tết mới ban hành. Trước câu hỏi các doanh nghiệp bán thuốc đặc biệt phải tạm dừng kinh doanh do thiếu quy định, đại diện Cục Quản lý dược vẫn cho rằng các bệnh viện thiếu thuốc có thể liên hệ với năm công ty chịu trách nhiệm xuất nhập khẩu và cung ứng các loại thuốc đặc biệt để được đáp ứng. “Do đang ở giai đoạn chuyển đổi nên với những bệnh viện có xảy ra tình hình kể trên, bệnh viện liên lạc với doanh nghiệp cung ứng, nỗ lực hết sức không để xảy ra thiếu thuốc phục vụ người bệnh” - vị đại diện Cục Quản lý dược nói. Trong khi đó, theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ, trước tình hình thiếu các thuốc vô cùng cần thiết nói trên, một công ty dược phẩm (gọi tắt là công ty A) đã gửi thông báo khẩn qua email cho nhiều bệnh viện ở TP.HCM và một số tỉnh, trong đó có cả bệnh viện tư nhân có vốn đầu tư nước ngoài hướng dẫn cách “lách luật” để có thể mua được các thuốc đang thiếu. Công ty A nhấn mạnh các loại thuốc gây nghiện, hướng tâm thần tạm thời tháng 1-2017 bị gián đoạn do văn bản nhà nước. Tuy nhiên, doanh nghiệp này nêu nếu bệnh viện cần mua trong tháng 1-2017 chỉ cần xin dự trù Sở Y tế lùi ngày ký thành tháng 12-2016 và công ty A sẽ xuất hóa đơn 2016... Hiện chưa biết vướng mắc về thủ tục khi nào được giải quyết, bệnh nhân không thể không có thuốc nên theo một lãnh đạo của bệnh viện đang rơi vào cảnh thiếu thuốc nhóm đặc biệt, cơ quan ông có thể sẽ phải... “lách” để mua được thuốc phục vụ bệnh nhân.