Lo ngại sức khỏe người dân làng nghề

Tiếp xúc kim loại nặng hằng ngày Theo một thống kê năm 2015 của Bộ Y tế, cả nước có tới 1.700 làng nghề. Trong đó có 85 làng nghề tái chế kim loại, người lao động và người dân trong làng tiếp xúc với bụi kim loại nặng gồm thủy ngân, chì, thiếc... hằng ngày. 7 làng nghề mà Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường đã khảo sát nói trên gồm: làng Thống Nhất, xã Đông Lỗ, huyện Ứng Hòa (Hà Nội); thôn Lũng Vị, xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ (Hà Nội); làng Yên Lão, xã Hoàng Tây, huyện Kim Bảng (Hà Nam); làng Cờ Đỏ, xã Diễn Hải, huyện Diễn Châu (Nghệ An); thôn Mẫn Xá, xã Văn Môn, huyện Yên Phong (Bắc Ninh); làng An Lộc, xã An Lộc, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh); làng Thổ Vị, xã Tế Thắng, huyện Nông Cống (Thanh Hóa).