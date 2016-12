Làm việc thiện bằng trái tim thì không lo đơn độc

“Chiến đấu, nỗ lực, tìm kiếm chứ không đầu hàng” - Bác sĩ Anthony Caldomore (Mỹ): Đây là lần đầu tiên tôi tham gia TN&F qua lời mời của bác sĩ Roberto và chắc chắn năm tới tôi cũng có mặt. Là bác sĩ niệu nhi, chúng tôi vượt qua khó khăn bằng cách nhìn vào tương lai phía trước của các em bé. Trẻ em phải được nâng niu và việc của chúng tôi là giúp các em được phát triển bình thường. - Bác sĩ Francesca Pisano (Ý):Tôi rất may mắn được tham gia TN&F cùng các bậc thầy trong nghề của mình. Các bệnh nhi đều nhìn chúng tôi bằng ánh mắt hi vọng và vì ánh mắt ấy mà tôi sẽ luôn nỗ lực. - Bác sĩ Vincenzo Domenichelli (Ý): Tôi luôn tâm niệm một câu trong thần thoại Hi Lạp: “Chiến đấu, nỗ lực, tìm kiếm chứ không đầu hàng”. Các bệnh nhi đã không may mắn, chúng tôi phải cố gắng để các em có cuộc sống tốt đẹp hơn. Các đồng nghiệp ở Việt Nam rất vất vả, chúng tôi tìm mọi cách để chung tay với họ. - Bác sĩ Aurelie Chiappinelli (Ý): Càng về sau, việc phối hợp giữa các bác sĩ Việt Nam với chúng tôi càng hài hòa hơn, điều này rất quan trọng và có lợi cho các bệnh nhi. Tình yêu Việt Nam trong tôi cũng lớn dần, đến nỗi tôi muốn nhận nuôi một bé gái Việt làm con mình. Năm sau, tôi sẽ quay lại Việt Nam với cả gia đình.