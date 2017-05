Kêu oan vì bỗng dưng thành kẻ trộm khi đi vệ sinh

TTO - Tấp vào con hẻm nhỏ để đi vệ sinh, anh Trần Đắc Thiện bị người dân nghi ăn trộm cục nóng máy lạnh và bị đưa lên công an và bị phạt 1,5 triệu đồng dù anh liên tục kêu oan.

Anh Trần Đức Thiện với tập hồ sơ kêu cứu của mình - Ảnh: Đức Trong

Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh vừa chỉ đạo Công an huyện Tân Biên phải hủy quyết định xử phạt vi phạm hành chính mà Công an xã Trà Vong (huyện Tân Biên) đã xử phạt oan một thanh niên về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, anh Trần Đắc Thiện (27 tuổi, ngụ P.1, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) đã kêu cứu khắp nơi và khiếu nại đến Công an huyện Tân Biên vì cho rằng mình bị Công an xã Trà Vong bắt và xử phạt oan về hành vi trộm cắp tài sản.

“Bấm bụng để ký giấy tờ”

Vụ việc trên xảy ra kể từ ngày 1-12-2016. Anh Thiện kể: “Chiều hôm đó, tui chạy xe máy từ trung tâm huyện Tân Biên về nhà mình ở TP Tây Ninh sau khi đi giao hàng xong. Đến khu vực ấp Suối Ông Đình, xã Trà Vong thì tui tấp vào một con hẻm nhỏ để đi vệ sinh.

Do hẻm quá nhỏ, quay đầu xe khó nên tui cứ loay hoay mãi. Lúc đó một người đàn ông dẫn bò ngang qua nghi tui đang trộm dàn nóng máy lạnh nhà dân, liền gọi công an xã đến áp giải về trụ sở công an xã.

Tại đây, các công an viên lục soát và giữ hết toàn bộ giấy tờ tùy thân, điện thoại và bóp tiền của tui. Mặc dù đã cung cấp đầy đủ thông tin, nói rõ là chỉ đi vệ sinh, thậm chí đưa địa chỉ công ty, hóa đơn bán hàng nhưng không ai tin.

Thời gian này vợ tui cũng mới sinh con nhỏ được hơn tháng. Vợ tui gọi liên tục nhưng không ai cho phép tui nghe máy”.

Theo anh Thiện, anh bị các công an viên xã Trà Vong liên tục trấn áp tinh thần, bắt khai là đang tháo dàn nóng máy lạnh thì bị phát hiện, nếu không khai sẽ bắt bỏ tù nên rất hoảng loạn.

“Tui bị bắt và làm việc liên tục tại trụ sở công an. Trong khi tui có ăn trộm ăn cắp của ai đâu. Tui yêu cầu được liên lạc với gia đình nhưng đều bị từ chối. Do sốt ruột, sợ người nhà lo lắng nên tui đành bấm bụng ký nhận tất cả giấy tờ mà phía công an đưa để hi vọng sớm được thả” - anh Thiện nói.

Sau khi ký nhận, anh Thiện bị Công an xã Trà Vong lập biên bản vi phạm hành chính, phạt 1,5 triệu đồng về hành vi trộm cắp tài sản quy định tại khoản 1, điểm a, điều 15 nghị định 167 và đề nghị hôm sau (2-12-2016) đến đóng phạt.

Ngoài ra, anh Thiện còn bị Công an xã Trà Vong tạm giữ chiếc xe máy và CMND. Không đồng ý với vụ việc, anh Thiện đã khiếu nại đến Công an huyện Tân Biên.

Ngày 22-2-2017, Công an huyện Tân Biên bác toàn bộ nội dung khiếu nại của anh Thiện và cho rằng Công an xã Trà Vong đã xử lý đúng theo quy định pháp luật. Anh Thiện không đồng ý với cách giải quyết của Công an huyện Tân Biên, tiếp tục khiếu nại.

Vị trí con hẻm nhở nơi anh Thiện bị nghi trộm dàn nóng máy lạnh

Chưa đủ cơ sở xử phạt

Vụ việc tiếp tục được Công an tỉnh Tây Ninh thụ lý. Kết quả xác minh của Công an tỉnh Tây Ninh rằng “việc anh Thiện có hành vi trộm cắp là có thật, tuy nhiên hành vi này chưa đủ cơ sở để xử phạt vi phạm hành chính”.

Cụ thể, “anh Thiện chưa dịch chuyển cục nóng máy lạnh ra khỏi vị trí, dây điện nối cục nóng với máy lạnh vẫn còn nguyên, không có công cụ (kéo, kìm, mỏ lết...) để thực hiện hành vi trộm cắp”.

Trong số các nhân chứng phát hiện anh Thiện leo vách nhà để thực hiện hành vi trộm dàn nóng máy lạnh, Công an Tây Ninh cho rằng chỉ có một nhân chứng trực tiếp, còn lại đều là gián tiếp.

Ngoài ra, trong bản tự khai của anh Thiện chỉ thể hiện “có ý định trộm cắp tài sản và chuẩn bị thực hiện hành vi thì bị phát hiện” nên chưa đủ cơ sở để xử phạt vi phạm hành chính.

Còn việc anh Thiện tố cáo mình bị ép cung thì công an tỉnh này bác bỏ và không có cơ sở kết luận vì anh Thiện không cung cấp được chứng cứ khác ngoài lời trình bày của mình.

Vì thế, Công an tỉnh Tây Ninh yêu cầu Công an huyện Tân Biên phải hủy quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với anh Thiện, mời anh Thiện lên nhận lại tài sản của mình. Trao đổi với Tuổi Trẻ, anh Thiện cho rằng vẫn không đồng ý với quyết định của công an tỉnh vì mình hoàn toàn bị oan.

Chiều 16-5, chúng tôi liên hệ với đại úy Trần Văn Minh (trưởng Công an xã Trà Vong) để trao đổi về các căn cứ pháp lý ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính anh Thiện.

Tuy nhiên, đại úy Minh cho rằng vụ việc đã được Công an huyện Tân Biên thụ lý nên không có ý kiến gì thêm và từ chối trả lời mọi câu hỏi liên quan.

Anh Thiện bị oan Công an Tây Ninh đã xác định hành vi trộm cắp là có thật, nhưng chưa đủ cơ sở để xử lý là mâu thuẫn. Khi hành vi trộm là thật thì tất nhiên phải xử lý một trong hai trường hợp vừa nêu. Nếu Công an Tây Ninh đã thừa nhận chưa đủ cơ sở xử lý, yêu cầu Công an huyện Tân Biên phải hủy quyết định xử phạt hành chính đó thì đồng nghĩa với việc anh Thiện bị oan và phải công khai xin lỗi anh Thiện. Luật sư Nguyễn Thế Tân (Đoàn luật sư Tây Ninh)

Cần trả lại sự công bằng cho anh Thiện Hành vi chiếm đoạt tài sản của tội trộm cắp tài sản phải là hành vi lén lút lấy đi tài sản của người khác. Ở trường hợp này, theo anh Thiện khai chỉ đi vệ sinh và kết quả xác minh của công an tỉnh cũng nêu rõ: “Anh Thiện chưa dịch chuyển cục nóng máy lạnh ra khỏi vị trí, dây điện nối cục nóng với máy lạnh vẫn còn nguyên, không có công cụ để thực hiện hành vi trộm cắp”. Do đó, không thể kết tội anh Thiện là tội trộm cắp. Trường hợp phạm tội chưa đạt, tức đang muốn lấy tài sản người khác nhưng lại bị phát hiện, người phạm tội không thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản một cách lén lút nữa mà bằng các thủ đoạn khác thì hành vi phạm tội có thể cấu thành các tội khác như tội cướp, cưỡng đoạt tài sản... Trong vụ việc này anh Thiện cũng không rơi vào tình huống trên nên không thể kết tội anh phạm tội được. Thậm chí, nếu anh Thiện “có ý định trộm cắp tài sản và chuẩn bị thực hiện hành vi thì bị phát hiện” lại càng không thể buộc tội anh này phạm tội trộm cắp được. Lý do, đối với tội trộm cắp thì phải có đồng thời cả hai hành vi là lén lút và chiếm đoạt tài sản người khác. Đối với trường hợp chỉ mới là có ý định phạm tội thì không thể truy cứu trách nhiệm về tội trộm cắp được, vì thường thì đây là tội có cấu thành vật chất. Luật gia Phạm Văn Chung

ĐỨC TRONG