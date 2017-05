Bắt nghi phạm đánh nhau bị truy nã khi... làm giấy tờ

TTO - Bị truy nã, Võ Hoàng Minh vẫn ngang nhiên đến Sở Tư pháp TP.HCM làm giấy tờ và bị cán bộ Sở phát hiện. Cán bộ Sở này phối hợp Phòng cảnh sát truy nã tội phạm Công an TP.HCM bắt giữ Minh.

Ngày 18-5, Phòng cảnh sát truy nã tội tội phạm (PC52) Công an TP.HCM, cho biết đã phối hợp Sở Tư pháp TP.HCM bắt giữ Võ Hoàng Minh (27 tuổi, ngụ Q.12, TP.HCM) - đối tượng có lệnh truy nã ngày 22-3-2015 về tội “cố ý gây thương tích”.​

Theo PC52, lúc 11h15 ngày 17-5, đội 4-PC52 lên kế hoạch phối hợp Sở Tư pháp TP.HCM, tiến hành bắt Minh. Tuy nhiên đối tượng chống đối quyết liệt và trốn chạy. Nhờ sự hỗ trợ tích cực của cán bộ Sở Tư pháp TP.HCM nên đối tượng đã bị bắt giữ.

Cụ thể, sau thời gian lẩn trốn, ngày 13-5, Minh đến Sở Tư pháp TP.HCM làm phiếu lí lịch tư pháp. Qua xác minh lí lịch, Sở Tư pháp TP.HCM biết Minh là đối tượng đang có lệnh truy nã nên trình báo PC52.

Ngày 17-5, Minh tiếp tục đến Sở Tư pháp TP.HCM để bổ sung thông tin làm phiếu lí lịch. Khi Minh đang điền một số thông tin cá nhân, cán bộ PC52 có mặt tiến hành bắt Minh. Ngay lập tức, Minh chống đối, bỏ chạy ra khỏi Sở Tư pháp TP.HCM.

Minh cùng một phụ nữ đi theo (đứng bên ngoài Sở Tư pháp TP.HCM) bỏ chạy ra đường Pasteur. Lúc này, cán bộ PC52 và cán bộ Sở Tư pháp đang đuổi theo phía sau. Thấy vậy, Minh và người phụ nữ đi cùng leo lên xe ôm bỏ chạy.

Nghe tiếng tri hô, ông Vũ Ngọc Nam, trưởng Phòng kiểm tra văn bản Sở Tư pháp TP.HCM, đang đi xe máy về cơ quan phát hiện đối tượng nên lái xe máy truy đuổi. Đến gần ngã tư đường Pasteur - Võ Thị Sáu (Q.3), ông Nam chặn được đầu xe ôm chở Minh và tiến hành khống chế Minh.

Minh và người phụ nữ đi cùng vừa chống trả quyết liệt, vừa tri hô vu vạ ông Nam vô cớ bắt giữ người, khiến nhiều người dân hiếu kì vây lại xem.

Để giải thoát cho Minh đang bị ông Nam khống chế, người phụ nữ lao vào cắn tay trái ông Nam rướm máu. Tuy nhiên, ông Nam cùng cán bộ PC52 có mặt kịp thời đã bắt giữ Minh.

Sau khi giao đối tượng cho công an, ông Nam đã tìm chỗ sơ cứu, chăm sóc vết thương. Theo thông tin xác minh của công an, người phụ nữ đi cùng Minh cắn ông Nam, có tình trạng sức khỏe bình thường, không bị bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.

Theo đại tá Đoàn Văn Phúc, Trưởng Công an Q.12, hiện PC52 đã bàn giao Minh cho công an Q.12 điều tra theo thẩm quyền. Theo hồ sơ, Minh có liên quan đến một vụ cố ý gây thương tích có tính chất nghiêm trọng xảy ra năm 2008.

Tuy nhiên do tính chất của vụ việc nên mãi đến năm 2015, cơ quan công an mới ra lệnh truy nã đối với Minh. Hiện Công an Q.12 đang củng cố hồ sơ để xử lý Minh theo quy định của pháp luật.

