Đường dây đánh bạc ngàn tỉ: Bắt thêm 2 đối tượng “tay em”

TTO - Sáng 7-5, đại tá Lê Văn Tiền, phó giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh vừa bắt khẩn cấp thêm 2 đối tượng trong chuyên án đường dây đánh bạc ngàn tỉ đồng vừa bị triệt phá tại TP.HCM.