Bắt nghi phạm cắt dương vật của bạn nhậu

Ngày 24-1, Công an huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh cho biết đang tạm giữ hình sự Kim Phươne (42 tuổi, ngụ xã Long Hiệp, huyện Trà Cú) để điều tra về hành vi “cố ý gây thương tích”.

Nạn nhân bị Phươne cắt dương vật được xác định là anh Kim So Ri, 43 tuổi, quê tỉnh Trà Vinh.

Theo kết quả điều tra, Phươne khai nhận do nằm mơ thấy mẹ ruột là bà Thạch Thị Tư (63 tuổi, do em ruột Phươne là Thạch Thị So Tha phụng dưỡng) chết do bị ngược đãi.

Rạng sáng 19-1, Phươne đến nhà em ruột hỏi về giấc mơ. Khi đến nhà, Phươne kêu cửa nhưng không thấy ai nên về nhà lấy dao rồi trở lại.

Lúc này, anh Kim Ngọc Tâm (42 tuổi, chồng của Tha) ra mở cửa thì bị Phươne chém vào đỉnh đầu.

Tâm bỏ chạy, Phươne nhìn thấy anh Ri là bạn từng nhậu chung đang nằm trên võng ngủ nên dùng dao cắt dương vật và chém thêm 2 nhát vào vùng lưng anh Ri.

Anh Tâm và anh Ri được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu. Anh Ri được phẫu thuật nối lại dương vật.

Riêng Phươne sau khi gây án đã bỏ trốn, đến ngày 20-1 thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Được biết, Phươne là đối tượng nghiện rượu và thường xuyên gây mất an ninh trật tự ở địa phương.

HOÀI THƯƠNG